A pochi giorni dall’inizio della Festa delle Offerte Prime 2023, Amazon sconta tanti suoi dispositivi. Si tratta di un bell’assaggio considerando l’entità degli sconti, fino al 66%, che vanno a ritoccare i prezzi di varie famiglie di dispositivi: Fire TV, Echo, Ring, eero e altro ancora. Scopriamo insieme le migliori offerte e tutto quello che c’è da sapere su questa nuova promozione.

Le migliori offerte sui dispositivi di Amazon

Manca circa una settimana al via della Festa delle Offerte Prime 2023, un evento promozionale in programma martedì 10 e mercoledì 11 ottobre riservato agli abbonati ad Amazon Prime (clicca qui per provare Prime gratis per 30 giorni).

Ma spesso accade, anche per il Prime Day, che alcune offerte partono già prima, com’è il caso di quelle sui dispositivi di Amazon, disponibili in sconto sia singolarmente che in bundle a ottimi prezzi. A seguire, la nostra selezione delle offerte migliori.

Come anticipato, queste erano solo alcune delle offerte sui dispositivi Amazon disponibili oggi. Per trovarle tutte potete cliccare su questo link, ventaglio di prodotti scontati che nei prossimi giorni è destinato ad ampliarsi proprio per via dell’evento citato in programma la prossima settimana, la Festa delle Offerte Prime 2023.

