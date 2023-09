Negli ultimi tempi si è andato parlando sempre meno di Apple Car, l’attesa prima auto elettrica del colosso di Cupertino, tanto che qualche addetto ai lavori ha ipotizzato che l’azienda possa avere perso interesse in tale progetto.

Anche l’analista Ming Chi-Kuo di recente si è occupato di Apple Car, dichiarando che è altamente improbabile che questa auto possa entrare in fase di produzione nel corso dei prossimi anni se il colosso statunitense non adotta una specifica strategia per farsi strada nel mercato automobilistico.

Apple Car è indietro rispetto ai programmi

Stando a precedenti indiscrezioni, pare che nei progetti di Apple vi fosse il via ai test della prima auto dell’azienda nel 2025, con l’obiettivo di riuscire a metterla a disposizione degli utenti nel 2026 ma ora che mancano pochi mesi al 2024 appare piuttosto improbabile che il colosso statunitense possa riuscire a rispettare tale roadmap.

Del resto, l’ultimo aggiornamento su Apple Car risale a marzo mentre negli ultimi mesi pare che l’azienda si sia concentrata in particolare sul visore Apple Vision Pro.

Al momento non si conoscono molti dettagli sulla prima auto del colosso di Cupertino, che dovrebbe poter contare su un sistema di guida autonoma, sebbene pare che i progetti iniziali relativi ad un veicolo senza sterzo e pedali sia stato accantonato, in quanto ritenuto troppo futuristico: in sostanza, la guida autonoma dovrebbe essere garantita solo in determinate condizioni, come ad esempio nelle autostrade.

Ad oggi Apple non ha ancora stabilito a quale azienda affidarsi per la produzione di Apple Car‌ e, pertanto, la previsione di Kuo relativa al ritardo del progetto di alcuni anni è piuttosto affidabile, salvo il caso, ovviamente, che Apple non riesca in tempi rapidi a stringere un’apposita partnership o ad acquisire un’azienda che possa esserle di aiuto nella produzione della sua prima auto.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Apple.