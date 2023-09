Sono trascorse un paio di settimane dal lancio della serie iPhone 15 e probabilmente il modello più interessante è anche quello più performante: stiamo ovviamente parlando di iPhone 15 Pro Max.

Lo staff di iFixit nelle scorse ore ha pubblicato il video teardown del nuovo modello di punta dell’offerta di Apple, mettendo in risalto alcune delle componenti di tale device.

Il video teardown di iPhone 15 Pro Max

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche di iPhone 15 Pro Max:

Dimensioni: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm

Peso: 221 grammi

Materiali: titanio (frame laterale), vetro (anteriore e posteriore)

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Display: LTPO Super Retina XDR OLED da 1 Hz a 120 Hz 6,7 pollici con risoluzione 1.290 x 2.796 pixel Luminosità massima (HDR): 1.600 nit Luminosità di picco: 2.000 nit HDR10+ e Dolby Vision Supporto all’Always-On Display Protezione in Ceramic Shield Glass

SoC: Apple A17 Pro (3 nm) con CPU hexa-core e GPU a sei core

RAM: 8 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Fotocamera posteriore: tripla con sensore ToF 3D LiDAR e flash LED dual-tone Sensore principale da 48 megapixel (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120° Teleobiettivo periscopico da 12 megapixel (f/2.8) con PDAF e OIS, zoom ottico 5x

Fotocamera anteriore: singola con scanner 3D Sensore grandangolare da 12 megapixel (f/1.9) con PDAF e OIS

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o Dual eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS (dual-band, L1+L5), NFC, USB Type-C 3 (fino a 10 Gbps con uscita video), UWB (2nd gen)

Emergenze: SOS emergenze via satellite

Sensori: accelerometro, barometro, bussola, giroscopio, luce ambientale, prossimità

Metodi di sblocco: Face ID

Batteria: Li-Ion da 4.422 mAh Supporto alla ricarica rapida cablata a 30 W (PD3.0) Supporto alla ricarica wireless a 15 W (MagSafe) Supporto alla ricarica wireless a 7,5 W (Qi)

Sistema operativo: iOS 17

In particolare, il team di iFixit si è soffermato sulla fotocamera periscopica e il teleobiettivo con zoom 5x e ha messo in evidenza che la scocca in titanio è soggetta ai graffi.

Per quanto riguarda il comparto imaging, il sensore primario e quello ultra grandangolare sembrano gli stessi del modello di precedente generazione e ciò significa che eventuali miglioramenti sono merito del processore Apple A17 o della parte software.

Se siete curiosi di scoprire cosa si nasconda sotto la scocca di iPhone 15 Pro Max non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video:

Il nuovo modello di punta di Apple è già disponibile in Italia e può essere acquistato sui principali canali, come Amazon, Unieuro, MediaWorld, Comet e Monclick.

