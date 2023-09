Negli ultimi mesi diversi produttori di auto elettriche hanno deciso di stipulare apposite partnership con Tesla volte a consentire ai rispettivi utenti di utilizzare lo standard di ricarica di questo popolare brand e nelle scorse ore anche Jaguar ha deciso di seguire tale trend.

E così negli Stati Uniti Juaguar seguirà l’esempio di Honda, Fisker, Ford, GM, Volvo, Polestar, Nissan e Rivian e i suoi veicoli elettrici utilizzeranno il North American Charging Standard (NACS).

Il popolare produttore automobilistico britannico ha siglato un accordo con Tesla per consentire ai conducenti dei suoi veicoli elettrici di prossima generazione di avere accesso alla vasta rete Supercharger di Tesla negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

In virtù di tale partnership, tutte le nuove auto elettriche di Jaguar vendute nella regione a partire dal 2025 avranno la piena integrazione dello standard NACS e ciò senza la necessità di usare un apposito adattatore.

Inoltre, il produttore britannico si procurerà gli adattatori di Tesla e si occuperà di fornirli ai conducenti di veicoli con standard I-PACE.

Di recente Jaguar è stata reinventata come un moderno marchio di lusso completamente elettrico e questo accordo fa parte della strategia per creare un ecosistema globale per i veicoli elettrici in modo da garantire il necessario supporto dei suoi clienti.

Grande soddisfazione per questa nuova partnership è stata espressa dalla dirigenza di Jaguar, che ci ha tenuto a precisare che la rete Supercharger in Nord America è affidabile e facile da usare.

A dire di Jaguar, la tecnologia interna per la batteria delle sue auto elettriche è stata progettata per ottimizzare la velocità di ricarica sia sui Supercharger V3 che V4 e, pertanto, gli utenti potranno stare tranquilli, sapendo che il loro veicolo funzionerà alla massima potenza di ricarica a prescindere dal tipo di Supercharger che andranno a scegliere.

