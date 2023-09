Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei vari bug riscontrati e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione stabile dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva così alla release 23.18.78.

Una piccola novità grafica per WhatsApp

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su un rinnovamento dell’interfaccia, con nuovi colori, nuovi pulsanti e la possibilità di filtrare le coversazioni e con questa versione dell’app vengono implementati i nuovi pulsanti per alcuni utenti (sebbene nel changelog ufficiale non ne venga fatta menzione).

Questo nuovo stile per i tasti è stato introdotto non soltanto nella sezione dedicata alle conversazioni ma anche nelle altre mentre non sono disponibili per il momento le ulteriori modifiche all’interfaccia, ancora in fase di sviluppo.

Non è da escludere l’ipotesi che il team di sviluppatori del servizio di messaggistica abbia riservato ad ulteriori piccoli gruppi di utenti altri stili per questi pulsanti, in attesa di decidere quale preferire prima di una loro implementazione a livello globale.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tanto tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare app di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese è stata rilasciata l’app nativa di WhatsApp per Mac.

