Bose ha presentato un importante aggiornamento per la propria gamma di cuffie e auricolari top di gamma serie QuietComfort, non con una ma con ben tre novità. Ma andiamo con ordine, Bose ha annunciato le cuffie con cancellazione del rumore QuietComfort Ultra, gli auricolari QuietComfort Ultra e le cuffie cablate, anticipiamo più economiche, QuiteComfort che ora vedremo nel dettaglio. La qualità e le prestazioni offerte dalle cuffie Bose sono note e siamo sicuri che anche in questa occasione l’azienda abbia mantenuto alta l’asticella.

Bose QuietComfort: la scelta ideale se cercate cuffie al top

Tornando invece alle novità in questione, si parte dalle cuffie wireless con cancellazione del rumore QuietComfort Ultra, eredi delle più note BOSE NCH700 e posizionate in cima all’offerta dell’azienda. Il design è una fusione delle NCH700 con la linea QuietComfort, con linee eleganti, cuciture che conferiscono un aspetto premium e non per un ultima la possibilità di ripiegarle. Riguardo alla resa audio, le QuietComfort Ultra presentano un sistema completamente riprogettato che prevede un’elaborazione del segnale proprietaria, abbinata un robusto set di chip e microfoni avanzati; tutte queste implementazioni consentono una migliore cancellazione del rumore, senza dimenticare il supporto per la tecnologia CustomTune e la modalità Bose Aware con ActiveSense.

Lato microfoni, a bordo è previsto un beamform-array per differenziare la voce dai suoni indesiderati vicini (a 360 gradi) e garantire chiamate con un suono cristallino in qualunque ambito. Un cenno all’autonomia, dichiarata in 24 ore con singola ricarica, valore che scende 18 ore nella modalità Immersive Audio, ossia l’idea di audio spaziale proposta da Bose. Anche i controlli fisici sono stati migliorati con l’aggiunta di un cursore del volume oltre ai soliti pulsanti multifunzione e di accensione/Bluetooth; al momento non è previsto il supporto audio USB-C, mentre troviamo il classico jack da 2,5 mm.



Gli auricolari QuietComfort Ultra rimpiazzano invece le validissime QuietComfort II annunciate solo lo scorso anno. Parliamo di un prodotto già al top che infatti non è stato del tutto “migliorato”, soprattutto per la cancellazione del rumore e la qualità del suono che, a detta di BOSE, rimangono tecnicamente sugli stessi livelli. Il nuovo modello tuttavia dovrebbe garantire una migliore qualità delle chiamate e, allo stesso tempo, ricevere un aggiornamento lato qualità audio con il supporto Bose Snapdragon Sound; questo significa che gli utenti Android possono riprodurre musica in streaming con il codec Bluetooth adattivo AptX a un bitrate più elevato rispetto agli altri codec AAC o SBC.

Le BOSE QuietComfort Ultra sono dotate poi di fasce di stabilità in silicone facili da montare e disponibili in finiture bianche o nere; a quanto pare BOSE prevede anche di vendere una custodia di ricarica wireless opzionale a un prezzo di 49 dollari. Ultimo dato riguardo l’autonomia: sei ore con l’audio immersivo disattivato che scendono a 4 quando lo abilitiamo. Chiudono questo trittico di novità le cuffie QuietComfort “standard” ossia cablate, un modello che riprende il design delle QC45 aggiungendo nuove funzionalità software. Queste cuffie infatti permettono di regolare i livelli di cancellazione del rumore (invece che solo attivarli o disattivarli) e impostare anche delle modalità personalizzate, il tutto con una autonomia dichiarata in 24 ore.

Disponibilità e prezzi

Le nuove soluzioni Bose QuietComfort Ultra sono già disponibili, fatta eccezione per il modello QuietComfort “standard” che arriverà il 21 di settembre. Le cuffie BOSE QuietComfort Ultra con cancellazione del rumore hanno un prezzo di listino di 499,95 euro, disponibili allo stesso prezzo anche su Amazon Italia, in colorazione nera (vedi offerta) o bianca (link Amazon). Gli auricolari BOSE QuietComfort Ultra invece costano 349,95 euro e sono già disponibili su Amazon sia in nero (vedi offerta) che nella variante bianca (link acquisto); riguardo le BOSE QuietComfort cablate invece, ribadiamo che arriveranno la prossima settimana a un prezzo di listino pari a 399,95 euro (non tanto economiche in realtà).

