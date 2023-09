La strategia di marketing non convenzionale di Tesla prosegue con un’altra mossa alquanto bizzarra. Dopo vari accessori insoliti realizzati per promuovere i suoi veicoli elettrici e infrastrutture, ora l’azienda si Elon Musk ha deciso di realizzare un cucchiaio e una confezione a tema Cybertruck per il McFlurry dei McDonald’s in Cina.

Con un prezzo di circa 4 euro il Cyber ​​Spoon non è un oggetto usa e getta economico, ma un gadget prodotto in 50.000 esemplari esclusivi per la Cina.

Il cucchiaio riprende la linea del pick-up elettrico di Tesla e sul manico c’è scritto “DON’T PANIC”, un evidente riferimento al libro Guida galattica per autostoppisti.

Tesla lancia il Cyber Spoon nei McDonald’s in Cina

Ad aggiungere stranezza c’è anche il fatto che Elon Musk ha definito la trovata come falsa, nonostante sia stata pubblicata sul social cinese Weibo sia da Tesla che da McDonald’s.

Per quanto discutibile si tratta di un’altra dimostrazione del pensiero fuori dagli schemi di Tesla che continua a sorprendere credendo che nel mercato di oggi l’innovazione possa nascere dalle alleanze più inaspettate.

Tuttavia il vero Cybertruck si sta facendo attendere. Tesla ha annunciato ad aprile che sta pianificando un evento per il terzo trimestre del 2023 e ha in programma di iniziare la produzione su larga scala nel 2024.

