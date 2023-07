Samsung ha annunciato di avere deciso di rinviare temporaneamente il suo progetto relativo alla realizzazione di un visore XR, confermando di avere rivalutato in generale i suoi piani iniziali.

Il team del colosso coreano di recente ha informato i suoi fornitori dei pannelli che saranno usati sul visore di tale ritardo, precisando che la tempistica originale è stata posticipata di circa 3-6 mesi.

Samsung cambia i suoi progetti relativi al visore XR

Alla base della decisione di rivalutare il progetto XR pare vi sia la recente presentazione del visore per la realtà mista di Apple, noto come Apple Vision Pro, device che ha subito stuzzicato la curiosità degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori.

In sostanza, il team del colosso coreano ha preso in considerazione le specifiche e le caratteristiche del prodotto concorrente di Apple e ciò sembra che abbia portato a una riconsiderazione del design, delle specifiche interne e delle prestazioni complessive di tale device.

Ricordiamo che Samsung nel 2014 ha collaborato con Oculus per il lancio del visore Gear VR, seguito nel 2018 dal lancio di Odyssey Plus, prodotti che hanno decisamente tradito le aspettative del colosso coreano e ciò per varie ragioni, come i limiti delle prestazioni e la mancanza di un mercato XR consolidato. Inoltre, gli utenti si sono lamentati della scomodità causata dalla necessità di collegare lo smartphone al dispositivo.

Al fine di migliorare le sue capacità nel settore XR, Samsung ha istituito l’Immersive Display Lab all’interno della sua Business Unit Mobile Experience (MX), dedicata alla ricerca e allo sviluppo XR.

Allo stato attuale i dettagli specifici sui dispositivi XR di Samsung rimangono segreti ma pare quasi certo che avranno la forma di occhiali o cuffie e molto probabilmente potranno contare sulla compatibilità con gli smartphone e gli smartwatch Samsung Galaxy.

