TCL amplia la propria offerta di smart TV e annuncia il debutto sul mercato italiano della serie P74, una linea di TV 4K che punta a stupire per dimensioni del pannello e per funzionalità multimediali avanzate che strizzano l’occhio anche al mondo Google grazie all’integrazione di Google Assistant, senza dimenticare i gamer più esigenti. TCL è una realtà che ormai non ha bisogno di presentazioni, è il secondo brand al mondo nel panorama delle TV (anche sponsor della nazionale di calcio) e continua sulla propria strada mantenendo, almeno finora, lo stesso approccio riguardo il rapporto qualità/prezzo, sempre molto aggressivo. Con la serie di TV P74 non si cambia rotta pur avendo davanti prodotti di fascia alta che vantano dimensioni importanti, sino a 98″ pollici, che però vengono proposti a prezzi molto competitivi, soprattutto se guardiamo a cosa offre la concorrenza.

TCL P74 Series: schermo immenso e massimo coinvolgimento con Dolby Vision e Dolby Atmos

La serie di TV 4K TCL P74 si compone di due modelli, almeno per adesso; si tratta di TCL 98P74 e TCL 85P74 che, come facilmente si intuisce dalle sigle, offrono rispettivamente una diagonale di 98 e 85 pollici. Il design elegante e senza bordi è caratterizzato da una sottile cornice metallica per ottimizzare lo spazio dello schermo e si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento. Detto questo, la scheda tecnica di questi TV è senza dubbio interessante; TCL non specifica la tecnologia del pannello (che dovrebbe essere LED), enfatizzando invece la tecnologia Wide Color Gamut che dovrebbe garantire maggiore nitidezza e gamma cromatica rispetto ai comuni pannelli LED.

Siamo di fronte a due pannelli 4K HDR che supportano il Dolby Vision e il Dolby Atmos per un’esperienza audio spaziale senza troppi compromessi, aiutata anche dalla presenza di speaker Onkyo 2.1 con subwoofer. A bordo poi non manca la tecnologia Motion Clarity Pro abbinata ad alte frequenze di refresh, un binomio che migliora l’esperienza utente anche negli scenari più concitati come può essere appunto una partita piuttosto che una gara automobilistica.

Come anticipato sopra c’è posto anche per il gaming ad alte prestazioni e i videogiocatori più esigenti che, oltre alla risoluzione 4K, possono contare sulle funzionalità Game Master 2.0 (nel modello da 85 pollici) o Game Master Pro 2.0 (98″), ALMM (Auto Low Latency Mode) per ridurre la latenza su console e PC, oltre allo standard HDMI 2.1 e un’ulteriore asso nella manica chiamato Game Accelerator. In sostanza, il modello da 98″ ha un refresh di 144 Hz mentre quello da 85″ scende a 60 Hz; abilitando Game Accelerator, l’utente potrà portare il refresh rispettivamente a 240 Hz e 120 Hz, impostando però una risoluzione Full-HD. In chiusura poi non poteva mancare il lato “smart” con l’integrazione di Google TV con Google Assistant per godere delle varie funzionalità implementate e di oltre 700.000 film e serie TV.

Caratteristiche di rilievo TCL P74

4K HDR

Pannello Wide Color Gamut

Pannello 144 Hz (85”: 60Hz)

Game Accelerator 240Hz (85”: 120Hz)

HDR 10+ / HLG / Dolby Vision IQ (85”: Dolby Vision)

Audio Onkyo 2.1 Dolby Atmos (85”: Audio Dolby Atmos)

Google TV

Controlli vocali Google Assistant hands free / compatibile con Alexa

Google Meet

Supporto Apple AirPlay 2 e Home Kit (solo 98”)

Disponibilità e prezzi

La nuova serie di TV TCL P74 è disponibile a un prezzo di 2.999 euro e 1.999 euro, rispettivamente per i modelli da 98 e 85 pollici, in dirittura d’arrivo su Amazon dove attualmente troviamo in sconto del 17% il TCL 65P639 4K 65″ a 499,99 euro (vedi offerta)



