Nelle scorse ore, Samsung Electronics — che nella tecnologia delle memorie è senza dubbio un riferimento — ha annunciato in via ufficiale il nuovo SSD NVMe ad alte prestazioni 990 Pro, che si basa su PCIe 4.0 e si rivolge, per espressa dichiarazione del produttore, principalmente a due platee: quella dei videogiocatori e quella dei creatori di contenuti.

A proposito di gaming, giusto ieri Samsung si era presa la scena al Gamescom con i nuovi monitor, su tutti lo sbalorditivo Odyssey Ark, ma non è il momento di divagare, c’è un nuovo prodotto da conoscere nei dettagli.

SSD 990 Pro nelle parole di Samsung

Nel presentare questo nuovo SSD, il produttore sudcoreano ha posto l’accento su due aspetti, quello della velocità e quello dell’efficienza energetica, che dovrebbero fare di 990 Pro un’unità adeguata ai “giochi più impegnativi dal punto di vista grafico e per altre attività intensive come il rendering 3D, l’editing video 4K e l’analisi dei dati”.

KyuYoung Lee, vicepresidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics, l’ha annunciato in questi termini:

«Con le continue innovazioni nel campo dei giochi, della tecnologia 4K e 8K e delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, l’esigenza dei consumatori di disporre di storage ad alte prestazioni sta crescendo in modo esponenziale. Il 990 PRO offre un equilibrio ottimale tra velocità, efficienza energetica e affidabilità, rendendolo la scelta ideale per i giocatori accaniti e i professionisti creativi che desiderano lavorare e giocare senza interruzioni».

Samsung 990 Pro: prestazioni al top per il gaming (e non solo)

La serie SSD 990 Pro fa uso della più recente V-NAND di Samsung e di un nuovo controller proprietario e in questo modo promette la più alta velocità attualmente disponibile sfruttando l’interfaccia PCIe 4.0. Parlando di numeri, per quest’unità SSD il produttore dichiara velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7.450 megabyte al secondo (MB/s) e 6.900 MB/s, rispettivamente; per le velocità di lettura e scrittura casuali, le velocità massime dichiarate sono di 1.400K e 1.550K IOPS, rispettivamente. Se questi numeri vi dicono poco in senso assoluto, sappiate che rappresentano un miglioramento fino al 55% delle prestazioni casuali rispetto alla precedente serie 980 Pro.

Gli SSD NVMe ad alte prestazioni — ricorda giustamente Samsung — giocano un ruolo primario nello sfruttamento dei vantaggi delle più recenti tecnologie per console e giochi. Da questo punto di vista, la serie 990 Pro promette tempi di caricamento più rapidi su PC e console e il produttore ha portato l’esempio di Forspoken, nuovo gioco di ruolo d’azione di Luminous Productions che supporta la più recente tecnologia di game-loading: il tempo di caricamento delle mappe è stato di circa un secondo su 990 Pro, contro i quattro secondi di un’unità SSD SATA e i 28 secondi di un disco rigido (HDD).

Naturalmente, queste prestazioni elevate tornano utili non soltanto nei giochi, ma anche per lo svolgimento di attività creative e di produttività.

L’efficienza energetica può fare la differenza

La seconda caratteristica chiave che il produttore ha sottolineato in sede di presentazione della serie 990 Pro è l’efficienza energetica: la combinazione di architettura a basso consumo e controller Samsung di nuova generazione si traduce in un’efficienza energetica migliore fino al 50% rispetto al modello 980 Pro.

Il nuovo modello si segnala anche per un rivestimento in nichel sul controller e un’etichetta di diffusione del calore sull’unità per una gestione termica affidabile. Attraverso la tecnologia Dynamic Thermal Guard, Samsung garantisce che la temperatura dell’unità rimanga nell’intervallo ottimale. La parte del controllo termico riceve un ulteriore upgrade nella versione di 990 PRO con Heatsink; ai gamer farà piacere la presenza di LED RGB per un tocco di colore in più.

Secondo Samsung, l’SSD NVMe 990 Pro si presta molto bene sia per aggiornare notebook e desktop sia per assemblare nuovi PC.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie di SSD NVMe 990 Pro di Samsung arriverà sul mercato con disponibilità globale da ottobre 2022 e i prezzi di listino saranno di 189,99 euro per il modello da 1 TB e 349,99 euro per quello da 2 TB; dal 2023 sarà disponibile anche una versione da 4 TB il cui prezzo non è stato ancora reso noto.

Per dettagli ulteriori, fate riferimento a questo link o quest’altro; di seguito trovate una tabella con tutte le specifiche ufficiali.

Categoria Samsung SSD 990 PRO | 990 PRO con Heatsink Interfaccia PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Form Factor M.2 (2280) Memoria di Archiviazione Samsung V-NAND 3-bit TLC Controller Samsung in-house controller Capacità 1TB 2TB 4TB DRAM 1GB LPDDR4 2GB LPDDR4 4GB LPDDR4 Lettura Sequenziale/Velocità di scrittura Fino a 7,450 MB/s, Fino a 6,900 MB/s Lettura Casuale/Velocità di scrittura (QD32) Fino a 1,400K IOPS, Fino a 1,550K IOPS Software di gestione Samsung Magician Software Crittografia dei dati AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Byte totali scritti 600TB 1200TB 2400TB Garanzia Garanzia limitata di cinque anni

