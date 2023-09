Dopo che la Commissione Europea vietò ai membri del personale di utilizzare l’app TikTok sui dispositivi di lavoro, la piattaforma rivelò che stava costruendo un data center in Irlanda con l’aspettativa che sarebbe stato operativo entro l’inizio del 2022.

Dopo i ritardi accumulati, il social ha da poco annunciato che il suo data center in Irlanda è finalmente operativo e di aver iniziato la migrazione dei dati dei suoi utenti europei.

TikTok ha dunque avviato la migrazione dei dati nel suo primo data center europeo, ma probabilmente non sarà completata fino al quarto trimestre del 2024.

TikTok si sta impegnando per ottenere fiducia delle autorità in Europa

TikTok sta sviluppando anche un secondo data center in Irlanda e un altro in Norvegia per convincere le autorità europee a fidarsi dell’app TikTok, visto che il social è stato oggetto di un attento esame negli ultimi anni, in Europa e anche negli Stati Uniti, per quanto riguarda la privacy degli utenti.

Oltre ad annunciare l’inizio della migrazione dei dati nel nuovo data center in Irlanda, TikTok ha anche rivelato di essersi assicurata i servizi di NCC Group, una società con sede nel Regno Unito che monitorerà i flussi di dati, fornirà verifiche indipendenti e segnalerà eventuali problematiche di sicurezza.

TikTok afferma che l’azienda monitorerà i dati in entrata e in uscita dal data center in modo da poter garantire che solo i dipendenti approvati possano accedere alle informazioni sensibili degli utenti.

