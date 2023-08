L’algoritmo di TikTok, la peculiarità del social network cinese che gli è valsa il successo che ha goduto e che gode ancora, diventerà opzionale in Europa e quindi anche da noi. Questo significa che gli utenti che lo vorranno, potranno non vedere più i contenuti suggeriti da TikTok basati sul monitoraggio delle proprie attività online, il che sarebbe una rivoluzione per il feed “Per te”. Al loro posto, vedranno “dei video popolari nei luoghi in cui vivono e da tutto il mondo”, spiega la società proprietaria ByteDance nel relativo comunicato stampa pubblicato nella giornata di oggi.

TikTok cambia su spinta dell’UE: le novità in arrivo

Un aggiornamento sull’adeguamento ai sensi della legge sui servizi digitali (DSA). S’intitola così il comunicato in questione in cui TikTok annuncia alcune novità importanti per noi e per tutti gli utenti europei, che di qui a breve si ritroveranno una piattaforma cambiata: un po’ più trasparente e in linea con le leggi europee.

In questo caso c’entra il DSA, il cosiddetto Digital Services Act, un regolamento dell’Unione europea approvato lo scorso 19 ottobre 2022 che prevede vari obblighi per le grandi piattaforme, compresi i social network come TikTok. Fra i punti chiave, si richiede maggiore sicurezza e tutela dei diritti dei consumatori, contrasto alla disinformazione online, promozione dell’innovazione e della competitività e maggiori controlli per vigilare sulle piattaforme.

Nella fattispecie, le novità di TikTok anticipate vanno a soddisfare la richiesta di fornire ai propri utenti la possibilità di disattivare la ricezione di contenuti personalizzati, basati sulla profilazione e sul monitoraggio delle attività degli utenti: cioè poter rinunciare all’algoritmo di TikTok in questione, che suggerisce contenuti nei feed sulla base di ciò che la piattaforma sa piacere all’utente. Si tratta di una modifica che riguarda la sezione “Live” e il feed “Per te“, aree in cui TikTok mostrerà dei video popolari legati ai luoghi in cui vive l’utente e provenienti da tutto il mondo, piuttosto che contenuti basati sugli interessi personali degli iscritti. Discorso simile vale anche per la ricerca, dove chi sceglierà di disattivare l’algoritmo di personalizzazione vedrà al loro posto dei contenuti popolari nella propria area e nella lingua impostata.

Sono in arrivo alcune novità anche per le sezioni “Seguiti” e “Amici“, dove TikTok continuerà a mostrare i contenuti pubblicati dai creatori seguiti dall’utente, ma in ordine cronologico qualora venga disattivata l’opzione di personalizzazione. Mentre agli utenti di età compresa fra 13 e 17 anni, TikTok non proporrà più gli annunci pubblicitari personalizzati derivati dalle loro attività dentro e fuori il social.

Nelle prossime settimane TikTok introdurrà inoltre una nuova opzione con cui le persone potranno segnalare contenuti ritenuti illegali scegliendo fra un elenco di categorie che include l’incitamento all’odio, molestie e reati finanziari; oltre ai contenuti pubblicati dai creators, sarà possibile segnalare anche gli annunci pubblicitari. E sempre in ottemperanza alle richieste del Digital Services Act sulla questione trasparenza, ByteDance si impegna a fornire più informazioni alla community europea sulle decisioni che riguardano la moderazione dei contenuti: ad esempio gli utenti verranno informati sul perché un video viene bollato come non idoneo per comparire fra i suggerimenti, utenti che avranno anche modo di appellarsi.

“Continueremo non solo a soddisfare i nostri obblighi normativi, ma ci impegneremo anche a stabilire nuovi standard attraverso soluzioni innovative, collaborando con i nostri partner del settore, con le autorità di regolamentazione, coi legislatori e le società” ha tenuto a sottolineare ByteDance, che ha dichiarato di impegnarsi a soddisfare gli obblighi del Digital Services Act entro il prossimo 28 agosto. Maggiori informazioni sulle novità annunciate da TikTok sono reperibili qui.

Potrebbero interessarti anche: TikTok Music arriva in altri Paesi: Spotify e Apple Music nel mirino e TikTok vietato nel primo Stato USA; a rischio anche Telegram, WeChat e altri