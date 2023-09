Sebbene Samsung non abbia anticipato delle nuove cuffie true wireless all’evento Unpacked di fine luglio in Corea, qualche settimana fa sono emerse delle indiscrezioni relative al fatto che la società starebbe sviluppando delle cuffie Galaxy Buds di nuova generazione.

Oggi è emersa la prima foto di queste inedite cuffie attraverso il sito Web della Radio Research Agency (RRA) che ha certificato il prodotto in Corea.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds3 sono in arrivo?

Il dispositivo indossabile è stato certificato dalla RRA un paio di settimane fa con il numero di modello SM-R400N già trapelato il mese scorso, tuttavia la certificazione menziona genericamente “Wireless earbuds”, quindi non sappiamo se si tratta delle Samsung Galaxy Buds3.

In ogni caso la foto suggerisce che le prossime cuffie TWS di Samsung non presenteranno un design arrotondato come i modelli più recenti, ma assomiglieranno più ai modelli precedenti, con una finitura opaca anziché lucida.

La metà inferiore sembra avere un rivestimento gommoso, inoltre si può notare un’aletta che potrebbe migliorare la vestibilità del prodotto. A parte la finitura opaca, queste caratteristiche si trovano sulle cuffie Samsung Galaxy Buds+ rilasciate nel 2020, quindi l’azienda potrebbe lanciare il prodotto ad esempio come “Galaxy Buds 2 Plus”.

