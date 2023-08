L’ultima volta che Samsung ha lanciato delle cuffie è stato l’anno scorso nel 2022, quando presentò le cuffie true wireless Galaxy Buds2 Pro.

Finora non abbiamo ancora visto trapelare delle nuove cuffie Samsung, tuttavia un nuovo modello sembra essere in lavorazione.

Secondo Galaxy Club, le prossime cuffie TWS arriveranno sul mercato con il numero di modello SM-R400N, il quale suggerisce alcuni scenari possibili.

Samsung starebbe lavorando su nuove cuffie Galaxy Buds

Innanzitutto è improbabile che un codice SM-R400N sia collegato a delle cuffie “Pro”, poiché per questa gamma Samsung utilizza il nome in codice “SM-R5xxx”.

È logico pensare che si tratti delle Samsung Galaxy Buds3, in quanto sono passati quasi due anni dal lancio delle Galaxy Buds2, ma in passato il colosso sudcoreano ha lanciato una variante intermedia prima del nuovo modello.

Pertanto potrebbe trattarsi di un modello “Galaxy Buds2 Plus” o forse di una versione “Fan Edition” che potrebbe fare coppia con l’atteso smartphone Samsung Galaxy S23 FE.

Al momento non abbiamo informazioni sufficienti per azzardare conclusioni, ma possiamo aspettarci che delle nuove cuffie Samsung Galaxy Buds siano in arrivo e che non si tratterà di un modello Pro.

