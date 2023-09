Amazon ha lanciato un’app Kindle ufficiale per macOS più di otto anni fa, ma ora sembra che il colosso dell’e-commerce abbia intenzione di ritirarla e introdurre una versione rinnovata.

Martedì l’app Kindle ufficiale disponibile sull’App Store è stata aggiornata alla versione 1.40.2. Le note di rilascio menzionano che la nuova versione apporta miglioramenti di stabilità e correzioni di bug, tuttavia l’app è stata rinominata come “Kindle Classic”.

Secondo quanto riportato da Good E-Reader, ciò sarebbe dovuto al fatto che Amazon avrebbe in programma di mandare in pensione l’attuale app Kindle, ormai troppo datata per essere rinnovata, e di introdurre a breve una nuova app.

Amazon starebbe per lanciare una nuova app Kindle per Mac

Secondo quanto riferito Kindle Classic verrebbe rimossa dall’App Store a ottobre e gli utenti potrebbero non essere più in grado di utilizzarla in seguito, inoltre la nuova app Kindle per macOS verrebbe lanciata nelle prossime settimane.

Si prevede che la nuova app Kindle offrirà un’esperienza migliorata di lettura dei libri e di gestione della biblioteca e che dovrebbe apparire più simile all’attuale app Kindle per iPhone, visto che Amazon ha lavorato parecchio per uniformare il proprio software per rendere le esperienze ancora più simili tra i diversi dispositivi, tuttavia la nuova app potrebbe non funzionare con alcuni Mac meno recenti.

Per ora la maggior parte delle recensioni sull’App Store sono pessime per l’app Kindle Classic, con con gli utenti che lamentano funzionalità inutilizzabili, arresti anomali e altri bug.

Con l’occasione ricordiamo che Amazon Prime Reading è uno dei tanti vantaggi inclusi con l’abbonamento ad Amazon Prime che è possibile provare per 30 giorni senza alcun impegno.

Potrebbe interessarti: Migliori eBook reader di Settembre 2023, la nostra selezione