Dopo le prime indiscrezioni sulle prestazioni delle Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT nel 3DMark, dalla rete trapelano oggi quelli che sembrano a tutti gli effetti i benchmark ufficiali AMD delle nuove schede grafiche di fascia media Radeon 7000 basate su architettura RDNA3. Le informazioni in questione, riservate a chi ha firmato un rapporto di non divulgazione con l’azienda, sono state condivise dal portale HDTecnologia e in sostanza anticipano di 24 ore la data dell’embargo fissata per domani 6 settembre. Annunciate lo scorso 25 agosto, le due nuove arrivate si collocano nella fascia media e medio/alta del mercato consumer, segmento dove il competitor NVIDIA propone prodotti come la GeForce RTX 4070 o la più recente GeForce RTX 4060 Ti che abbiamo recensito e disponibile in variante da 8 o 16 GB di VRAM.

AMD Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT: come vanno nei test AMD?

Partendo dal presupposto che i dati non saranno ufficiali sino a domani, il materiale proposto da HDTecnologia sembra comunque del tutto genuino e vede AMD mettere a confronto le nuove arrivate con le loro dirette avversarie, appunto GeForce RTX 4060 Ti 16 GB e GeForce RTX 4070 12 GB. I benchmark sono divisi come di consueto in due gruppi, prendendo in esame giochi con e senza ray-tracing attivo e un ulteriore grafico che riporta i risultati ottenuti nella suite sintetica 3DMark. In linea di massima, ma non c’è da stupirsi, le soluzioni AMD escono vittoriose da entrambi i confronti con la controparte NVIDIA che, in ray-tracing è ancora avanti, ma rimane (sempre secondo AMD) inferiore in quanto a prestazioni medie.

A seguire potete dare uno sguardo in dettaglio ai risultati in termini di FPS ottenuti dal confronto AMD (da confermare):

Per i lettori che non amano grafici e tabelle riassumiamo il tutto dicendo che, la Radeon RX 7800 XT offrirebbe prestazioni medie a livello di una GeForce RTX 4070 (il condizionale è d’obbligo), battendola in raster di circa il 7% ma inferiore in ray-tracing più o meno del 12%, la Radeon RX 7700 XT invece offre prestazioni raster sino al 16% superiori a una GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, risultando leggermente più lenta con ray-tracing abilitato (5%) e con prestazioni medie di circa l’8,5% superiori.

A questo punto, aspettando le prime recensioni indipendenti che non dovrebbero tardare ad arrivare, parliamo di prezzi. Le nuove AMD Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT debutteranno con un prezzo di listino che parte rispettivamente da 549 euro e 489 euro; le proposte NVIDIA in esame invece, alla stesura dell’articolo si possono trovare in Italia a prezzi che partono da circa 590 euro e 480 euro, rispettivamente per GeForce RTX 4070 12 GB e GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. Su Amazon Italia le cifre sono leggermente più elevate, circa 540 euro per la GeForce RTX 4060 Ti 16 GB (vedi offerta) e 675 euro per la sorella maggiore RTX 4070 (link Amazon).

AMD RADEON RX 7800 XT – Scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 60

Stream Processor 3.840

Ray Accelerator 60 (2a gen)

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 263 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Prezzo 549 euro

AMD RADEON RX 7700 XT – Scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 54

Stream Processor 3456

Ray Accelerator 54 (2a gen)

Memoria 12 GB GDDR6

Interfaccia memoria 192 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 245 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Prezzo 489 euro

