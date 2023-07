Torniamo sull’argomento schede grafiche per un approfondimento rivolto a uno dei prodotti di ultima generazione che ha suscitato più interesse, parliamo della GeForce RTX 4060 8 GB, una soluzione rivolta alla fascia entry-level ideata per sposare le esigenze della cosiddetta utenza gaming “standard”, per intenderci quel segmento di mercato che guarda per lo più al prezzo e quindi a massimizzare il rapporto prestazioni/costi.

Come confermato anche dalle nostre recensioni relative a GIGABYTE GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC e PNY GeForce RTX 4060 XLR8 VERTO, NVIDIA riesce a offrire quanto si era prefissata: giocare i titoli più recenti a dettagli maxati su display 1080P, con la possibilità di abilitare il ray-tracing in quei titoli che supportano la tecnologia di upscaling NVIDIA DLSS 3.0, il tutto con un prezzo vicino ai 300 euro. La GeForce RTX 4060 8 GB offre prestazioni niente male anche a 1440P (con qualche attenzione ai dettagli), mentre se abilitiamo il DLSS 3.0 riesce addirittura ad ottenere frame rate in linea con GeForce RTX 3070 Ti o RTX 3080 10 GB quando si tratta di ray-tracing.

Un ripasso sulle caratteristiche della GeForce RTX 4060 8 GB

Con un prezzo ufficiale che in Italia parte da 335 euro, sceso ulteriormente nelle settimane successive al lancio, la GeForce RTX 4060 8 GB ha secondo noi tutte le carte in regole per prendere il posto delle molte GeForce xx60 presenti sulla maggior parte dei PC gaming in circolazione (almeno secondo Steam), motivo che può rendere utile conoscere le varie offerte con relativi prezzi dei partner. In questo articolo quindi cercheremo di tenere traccia di tutte le custom, o quasi (ci proveremo), una gamma abbastanza ampia che vede a listino un numero consistente di nuovi modelli.

Prima di passare in rassegna i vari prodotti dei partner NVIDIA, ribadiamo che GeForce RTX 4060 8 GB utilizza una GPU NVIDIA AD107, equipaggiata con 3.072 Cuda Core, 96 Tensor Core di 4a generazione e 24 RT Core di terza generazione; a bordo troviamo tutte le ottimizzazioni hardware NVIDIA mirate a migliorare la gestione dei carichi ray-tracing, senza dimenticare l’encoder AV1 e il trittico di funzionalità distintive delle GeForce RTX 40: Super Resolution, Frame Generation e NVIDIA Reflex.

Chiudendo con le specifiche tecniche, la GPU viene affiancata da 8 GB di VRAM GDDR6 17 Gbps su bus a 128 bit; il TBP si ferma a 115 watt con connettore ausiliario PCI-E 8pin, mentre relativamente all’output video sono presenti due HDMI 2.1 e due Display Port 1.4a (in base alla configurazione).

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB – Scheda Tecnica

GPU NVIDIA AD107

Streaming MultiProcessor 24

Cuda Core 3.072

RT Core di 3a gen 24

ROP 48

Tensor Core (4a gen) 96

TMU 96

Cache L2 24MB

Frequenza Boost 2.460 MHz

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 17 Gbps

BUS memoria 128 bit

Larghezza di banda 272 GB/s

Alimentazione PCI-E 8pin

TGP 115 watt

ASUS

Iniziamo questa carrellata sulle GeForce RTX 4060 8 GB custom partendo da ASUS, brand storico che non ha bisogno di presentazioni e che insieme alle altre aziende taiwanesi (GIGABYTE ed MSI) si contende sostanzialmente il mercato consumer anche in Europa. Come da tradizione ASUS non si è risparmiata e allo stato attuale offre otto modelli di GeForce RTX 4060 8 GB:

ROG Strix GeForce RTX 4060 e ROG Strix GeForce RTX 4060 OC Edition

e ASUS ProArt GeForce RTX 4060 e ASUS ProArt GeForce RTX 4060 OC Edition

e ASUS Dual GeForce RTX 4060 e ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition

e ASUS Dual GeForce RTX 4060 White e ASUS Dual GeForce RTX 4060 White OC Edition

Facendo bene i calcoli, possiamo dire che i modelli base sono in realtà tre, rispettivamente con le linee ROG Strix, ASUS ProArt e ASUS Dual, con quest’ultima che in pratica viene riproposta in una seconda variante bianca; ognuno dei modelli offerti è disponibile anche con overclock di fabbrica, mentre ora andremo a scoprire le differenze sostanziali tra le diverse versioni. Partiamo da un classico, la ROG Strix GeForce RTX 4060/RTX 4060 OC Edition, il top che possiamo ricercare nel catalogo ASUS e che in questo caso potremmo definire esagerato, almeno se guardiamo alla specifiche della GPU NVIDIA.

La soluzione ROG infatti opta per un dissipatore a tripla ventola da oltre tre slot PCI che, almeno dai nostri test, non è strettamente indispensabile per raffreddare la GPU Ada Lovelace AD107. Detto questo, sappiamo che i modelli ROG mirano ad offrire il meglio, cosa che avviene anche in questa occasione vista la presenza di ventole Axial, backplate in metallo, power stage digitale e tutte le ottimizzazioni ASUS del caso (vedi AutoExtreme, illuminazione ARGB con integrazione Aura Sync e software di gestione GPU Tweak III). La scheda necessita di un solo connettore PCI-E 8pin, mentre riguardo la frequenza, la versione “standard” ROG Strix GeForce RTX 4060 ha un GPU Boost a 2.490 MHz (OC Mode comunque supportato), valore che sale a 2.700 MHz sul modello ROG Strix GeForce RTX 4060 OC Edition.

Con la serie ASUS ProArt ci spostiamo su una gamma rivolta ai creator, non tanto per prestazioni ma soprattutto per il design che si integra col resto della componentistica presente nel catalogo ASUS, dalle schede madri al sistema di dissipazione, arrivando ai monitor. ASUS ProArt GeForce RTX 4060 e ASUS ProArt GeForce RTX 4060 OC Edition mirano comunque a un’utenza esigente, caratteristica che si evince subito guardando al dissipatore, anche in questo caso a tripla ventola Axial Tech e supporto 0dB. Il design è abbastanza lineare ed elegante, leggermente più compatto del modello ROG dato che nel case occupa “solo” 2,5 slot PCI. Visto il target di utenza, non ci sorprende di ritrovare tutte le funzionalità proprietarie ASUS (o quasi) che abbiamo visto sulla variante ROG Strix GeForce RTX 4060, compresa la tecnologia Auto-Extreme e il supporto per GPU Tweak III. Riguardo le differenze tra i due modelli disponibili, come detto sopra cambia solo la frequenza Boost che nella ProArt GeForce RTX 4060 arriva a 2.490 MHz, mentre sulla versione overcloccata sale sino a 2.580 MHz.

I modelli ASUS Dual rappresentano come di consueto le opzioni più abbordabili nel catalogo dell’azienda taiwanese, in questo caso con due varianti che arrivano in colorazione nera e bianca, sempre con e senza overclock di fabbrica. La ASUS Dual GeForce RTX 4060 e la Dual GeForce RTX 4060 OC Edition utilizzano un design ancora più contenuto e quindi un dissipatore compatto a doppia ventola, sempre con ventole Axial-Tech e uno spessore che nel case occupa due slot e mezzo. Il resto delle caratteristiche e delle funzionalità non varia molto rispetto ai prodotti visti finora, mentre per completezza riportiamo che la ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition opera con una frequenza Boost di 2.535 MHz, con il modello base che si ferma invece a 2.490 MHz.

GIGABYTE

GIGABYTE non è da meno e offre cinque modelli di GeForce RTX 4060 8 GB, ma a differenza del competitor ASUS parliamo di cinque varianti tutte differenti, divise come di consueto per fascia di prezzo; eccole nel dettaglio:

AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G

GIGABYTE GeForce RTX­­ 4060 GAMING OC 8G

GIGABYTE GeForce RTX 4060 AERO OC 8G

GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G

GIGABYTE GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G

In questo caso iniziamo dalla proposta entry-level, GIGABYTE GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC, scheda grafica già passata sulla nostra bench test con risultati che possiamo definire molto buoni. Invitandovi a rileggere la recensione per avere tutti i dettagli tecnico/prestazionali, la variante WINDFORCE OC offre dimensioni molto contenute che strizzano l’occhio alle build con form-factor compatto, sostanzialmente dove lo spazio è un problema. Nonostante questo, il piccolo dissipatore (192x120x41 mm) fa bene il suo lavoro, aiutato dal sistema proprietario WINDFORCE con doppia ventola 3D Active da 80 millimetri. Oltre a quanto visto finora, non ci sono particolari funzionalità aggiuntive rispetto alla variante base della GeForce RTX 4060, mentre segnaliamo che l’overclock di fabbrica applicato da GIGABYTE è di 15 MHz, portando così il Boost clock della GPU da 2.460 MHz (reference) sino a 2.475 MHz.

Cambiamo completamente registro e torniamo al top dell’offerta GIGABYTE con la AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G, una delle custom più valide in circolazione ma anche tra le meno economiche visto quello che offre. Si parte da un massiccio dissipatore a tripla ventola blade da 90 mm con rotazione alternata, attraversato da heatpipe in rame; a bordo non manca poi un robusto backplate, illuminazione RGB con supporto RGB Fusion 2.0, Dual BIOS e una garanzia estesa a 4 anni. Una vera top di gamma insomma che tra l’altro arriva con una frequenza Boost che tocca i 2.640 MHz, ossia 180 MHz in più rispetto alle specifiche NVIDIA.



Passiamo poi a due classici del catalogo GIGABYTE, parliamo dei modelli GeForce RTX­­ 4060 GAMING OC 8G e GeForce RTX 4060 AERO OC 8G. La serie Gaming è sicuramente tra le più amate del produttore asiatico e, al pari della versione AORUS, punta agli utenti più esigenti che si affacciano al mondo del PC gaming; non sorprende quindi di ritrovare un dissipatore WINDFORCE a tripla ventola, leggermente più compatto, ma comunque dotato di ventole blade (80mm) con regime rotativo alternato, modalità semipassiva, illuminazione RGB con software RGB Fusion 2.0 e GIGABYTE Control Center, Dual BIOS e backplate con feritoie per ottimizzare la dissipazione della componentistica. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC 8G ha una frequenza Boost di 2.550 MHz, la stessa della GIGABYTE GeForce RTX 4060 AERO OC 8G, una linea che abbiamo avuto modo di provare in occasione del lancio della GeForce RTX 4070 e che, come discusso più volte, mira a conquistare i favori dei creator e di quegli utenti che ricercano un design pulito prediligendo il bianco.

Design e colorazione a parte, non troviamo differenze tecniche sostanziali tra i due modelli, anche la variante AERO OC punta su elementi come il dissipatore WINDFORCE a tripla ventola blade, con supporto semipassivo, Dual BIOS e un’integrazione RGB, se vogliamo più sobria rispetto alla GeForce RTX 4060 GAMING OC. La GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G chiude la proposta GIGABYTE, cercando in questo caso di proporre una via di mezzo tra prestazioni e prezzo; parliamo di una linea più economica di quelle viste poco sopra, ma in questo caso equipaggiata con tre ventole in luogo delle due che invece sono destinate alla entry-level WINDFORCE OC. Qualitativamente non troviamo molte differenze tra queste due, mentre visto il sistema di dissipazione a tre ventole cambiano sostanzialmente le dimensioni e quelle che saranno le possibili temperature di esercizio. Quanto alla frequenza della GPU, anche questa variante arriva con un leggero overclock e Boost impostato a 2.505 MHz, rimangono invariate le altre caratteristiche.

MSI

Passiamo ad MSI che chiude il trittico delle aziende taiwanesi di rilievo e che, al contrario dei competitor ASUS e GIGABYTE, semplifica tutto proponenedo due sole opzioni per la GeForce RTX 4060: GeForce RTX 4060 GAMING 8G e GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK, entrambe offerte con e senza overclock di fabbrica. Il modello di punta è la MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G che, a differenza della variante base (capace di raggiungere i 2.460 MHz) offre un Boost clock sino a 2.595 MHz; per il resto siamo di fronte a due prodotti identici che si affidano al dissipatore a doppia ventola TWIN FROZR 9, il più recente realizzato da MSI per questa tipologia di prodotti.

Equipaggiato con ventole TORX 5.0, il corpo dissipante in alluminio con base in rame è attraversato dalle CorePipe che aiutano a massimizzare l’estrazione del calore dalla GPU; in aiuto poi arrivano il backplate in metallo e diverse ottimizzazioni come ZERO FROZR che forzano un regime passivo quando la scheda grafica è a riposo. Come di consueto non manca il supporto software con MSI Center e Afterburner, mentre segnaliamo che l’output video prevede tre Display Port 1.4a e una HDMI 2.1; l’alimentazione ausiliaria è affidata al connettore PCI-E 8pin, mentre ricordiamo che l’utility MSI Center consente di incrementare la frequenza della GPU di ulteriori 15 MHz in modo a dir poco elementare.

Chi mira a qualcosa di più economico invece può orientarsi sulla MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK, variante reference a nostro avviso da preferire al modello con overclock (GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC) che garantirà un incremento prestazionale abbastanza marginale. Tenendo a mente che entrambi i modelli possono essere facilmente overcloccabili da MSI Center e Afterburner, la differenza in termini di frequenza è abbastanza irrisoria, solo 30 MHz, come detto facilmente recuperabili con un minimo di tweaking (vale anche per gli altri brand intendiamoci). Quanto al sistema di dissipazione, in questo caso torniamo alla precedente generazione di ventole TORX 4.0, comunque valide così come il corpo lamellare in dotazione, ampiamente capace di tenere a bada il chip NVIDIA AD107.

ZOTAC

Al contrario dei marchi visti finora, ZOTAC è uno dei pochi a produrre esclusivamente schede grafiche a chip NVIDIA, possiamo dire spesso con custom molto valide e con un occhio di riguardo al prezzo. In questo caso il produttore punta tutto su un modello, la ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge, proposta sia nella variante overclock che in colorazione bianca per tutti gli amanti del genere.

Molto curata nel design, la soluzione ZOTAC è equipaggiata con il dissipatore IceStorm 2.0 a doppia ventola e dimensioni abbastanza contenute da farla stare in soli due slot PCI; il blocco dissipante è attraversato da heatpipe composite, mentre non mancano la modalità FAN STOP per fermare le ventole quando la GPU è in idle e un robusto backplate con tanto di logo RGB che può essere controllato via software con SPECTRA RGB Lightning. Per chi fosse interessato a spingere ulteriormente le frequenze, o più semplicemente gestire profili personalizzati, ZOTAC mette a disposizione anche l’utility FireStorm.

La differenza sostanziale tra i modelli ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge, ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge OC e ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB Twin Edge OC White Edition risiede nella frequenza Boost della GPU: si parte da 2.460 MHz della versione base, per salire ai 2.475 MHz della Twin Edge OC e sino a 2.490 MHz per il modello White Edition. Il produttore ha in catalogo anche una GAMING GeForce RTX 4060 8GB OC Spider-Man con il bundle Spider Verse, mentre l’offerta più economica (per la massa diciamo) è rappresentata dalla ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB SOLO. Si tratta di una scheda a basso profilo dotata di una singola ventola e con dimensioni di appena 16,3 centimetri (lunghezza); l’alimentazione ausiliaria è affidata sempre a un singolo connettore PCI-E 8pin, mentre la frequenza GPU Boost arriva a 2.460 MHz, sempre con la possibilità di utilizzare il software proprietario FireStorm.

PNY

PNY è un altro partner storico di NVIDIA, produce ottime schede grafiche come del resto abbiamo potuto apprezzare nella nostra recensione della GeForce RTX 4060 XLR8 VERTO EPYC X; l’offerta del produttore statunitense prevede altri due modelli, una GeForce RTX 4060 XLR8 VERTO OC e, per chi guarda al budget, GeForce RTX 4060 8GB VERTO Dual Fan. Le prime due, sostanzialmente identiche, fanno parte della serie gaming XLR8 e per questo utilizzano un dissipatore ad alto profilo a tripla ventola con sistema di illuminazione EPIC-X RGB; l’unica differenza risiede come al solito nella frequenza Boost che sulla variante OC tocca i 2.505 MHz rispetto ai 2.460 MHz della reference.

L’alimentazione ausiliaria di questi modelli è sempre affidata a un singolo PCI-E 8pin, così come la GeForce RTX 4060 8GB VERTO Dual Fan, leggermente più economica per via del sistema di dissipazione “standard” a doppia ventola. Il design (dual-slot) in questo caso è leggermente più spartano, le dimensioni abbastanza contenute con una lunghezza che arriva a 22 centimetri; la frequenza della GPU tocca i 2.460 MHz con la possibilità di modificare i vari parametri con il software VelocityX.

GALAX/KFA2

Veniamo a GALAX, azienda con base a Hong Kong che commercializza le proprie schede grafiche in Europa attraverso il brand KFA2. La gamma GeForce RTX 4060 di KFA2 prevede un totale di cinque modelli, con tre varianti della KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X (disponibile in nero, rosa e bianco), la KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X e la entry-level KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC.

Partiamo dai tre modelli KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X che, oltre alla diversa colorazione e ai led ARGB, sono equipaggiate con un dissipatore dual-slot a doppia ventola blade da 102 millimetri e funzionalità FAN-STOP. Il calore viene estratto dalla GPU attraverso un sistema di heatpipe in rame che attraversa il corpo lamellare, a prima vista piuttosto fitto quanto a numero di alette; a bordo ritroviamo il connettore PCI-E 8pin e quattro uscite video con due HDMI 2.1 e due Display Port 1.4a. La frequenza Boost di tutte e tre le varianti è impostata a 2.565 MHz, mentre installando l’utility Xtreme Tuner Plus con la funzionalità 1-Click OC si può arrivare a 2.580 MHz.

La KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X non si discosta molto in quanto a carattristiche di base, il design è abbastanza simile ma senza led ARGB e con un dissipatore leggermente più compatto ed equipaggiato con ventole da 92 millimetri. Il resto delle caratteristiche rimane praticamente invariato, segnaliamo comunque una frequenza Boost di 2.460 MHz che può arrivare a 2.475 MHz utilizzando 1-Click OC. Chiude la proposta KFA2 la GeForce RTX 4060 1-Click OC, scheda grafica a singola ventola dal design compatto che grazie ai suoi 15,7 centimetri risulta ideale per una build ITX. Poco altro da aggiungere su questo ulteriore modello che riprende le specifiche reference NVIDIA (2.460 MHz di Boost) sempre con la possibilità di sfruttare il software proprietario Xtreme Tuner Plus.

INNO3D

Altro brand da segnalare è INNO3D, “cugino” se vogliamo di GALAX vista la base a Hong Kong e con un’offerta molto simile che prevede due modelli base di GeForce RTX 4060: INNO3D GEFORCE RTX 4060 TWIN X2 (disponibile anche in versione OC e OC White) e INNO3D GEFORCE RTX 4060 COMPACT, soluzione quest’ultima rivolta ai sistemi ITX. I tre modelli INNO3D GEFORCE RTX 4060 TWIN X2 condividono lo stesso design e il medesimo dissipatore a doppia ventola blade da 88 millimetri; il corpo in alluminio è attraversato da un singolo heatpipe in rame a diretto contatto con la GPU, mentre non manca il backplate in metallo che ripara la scheda e aiuta nella dissipazione del calore.

Riguardo le frequenze di clock, i modelli TWIN X2 OC arrivano sino a 2.490 MHz, mentre la versione standard riprende ancora una volta la specifica NVIDIA a 2.460 MHz, identica al modello più economico della serie INNO3D, la INNO3D GEFORCE RTX 4060 COMPACT. Come anticipato, siamo di fronte a una scheda pensata per sistemi mATX e ITX, dove non abbiamo molto spazio per la GPU ma ci serve comunque un processore grafico dedicato; questa precisa versione misura appena 15,5 centimetri, ospitando una singola ventola blade (removibile) con un corpo dissipante ridotto e backplate di serie.

PALIT

Anche PALIT si allinea a INNO3D, più precisamente con tre nuovi modelli: le GeForce RTX 4060 Dual, GeForce RTX 4060 Dual OC e la compatta GeForce RTX 4060 StormX. Le due PALIT Dual sono in pratica identiche fatta eccezione per la frequenza GPU, montano un dissipatore a doppia ventola da 95 millimetri con funzionalità 0-dB (semipassava quindi), backplate rinforzato, led RGB e supporto per il software PALIT Thunder Master, utile se vi interessa il tweaking. La GPU della GeForce RTX 4060 Dual OC arriva a 2.670 MHz, mentre segnaliamo l’alimentazione via PCI-E 8pin e tre uscite Display Port 1.4a abbinate a una HDMI 2.1.

Con PALIT GeForce RTX 4060 StormX torniamo nel campo delle ITX con parametri reference NVIDIA, per la precisione una scheda dual-slot che nel case occupa circa 17 centimetri. A bordo troviamo un’unica ventola di raffreddamento con 0-dB Tech e un piccolo corpo dissipante in alluminio; il form-factor non poteva che essere dual-slot e anche in questo caso si potrà sfruttare l’utility Thunder Master se si vogliono incrementare le frequenze, ovviamente temperature permettendo.

GAINWARD

GAINWARD è un’altra azienda che cerca di farsi spazio nel mondo non proprio semplice delle schede a chip NVIDIA e come PALIT presenta due modelli, la GeForce RTX 4060 Ghost e la GeForce RTX 4060 Pegasus. La GAINWARD GeForce RTX 4060 Ghost è disponibile anche con overclock di fabbrica nella versione OC, identica in tutto tranne che per la frequenza GPU decisamente più spinta visto che può raggiungere i 2.680 MHz (+240 MHz è già un overclock che potremmo definire sensato). Estetica a parte, le caratteristiche delle GAINWARD sono molto vicine alle PALIT viste poco sopra: il dissipatore dual-slot, sempre in colorazione nera, monta due ventole blade da 95 millimetri con modalità ZERO RPM FAN e integra anche un tocco RGB che non guasta mai.

Con la GAINWARD GeForce RTX 4060 Pegasus abbiamo invece un’ulteriore proposta per il segmento dei PC gaming compatti. Anche qui la lunghezza della scheda non supera i 17 centimetri grazie a un PCB molto corto e un sistema di raffreddamento altrettanto contenuto, con una sola ventola che supporta comunque la modalità ZERO RPM. Chiudiamo col dato della frequenza, sempre da specifiche reference, ossia 2.460 MHz.

COLORFUL

Un’azienda poco conosciuta alla massa, ma attiva sul mercato da quasi 30 anni è COLORFUL, brand con base in Cina che in occasione del lancio della GeForce RTX 4060 8 GB ha annunciato ben quattro varianti custom: COLORFUL GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB-V, COLORFUL GeForce RTX 4060 NB EX 8GB-V, iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO OC 8GB-V e iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB-V.

I due modelli COLORFUL GeForce RTX 4060 8 GB sono praticamente identici, l’unica differenza risiede nelle dimensioni del sistema di dissipazione che, nella versione EX, prevede tre ventole di raffreddamento da 90 millimetri contro le due della RTX 4060 NB DUO. Il dissipatore AXE in alluminio è abbinato ad heatpipe da 6 millimetri, con tanto di backplate e cover metallica, mentre riguardo le ventole troviamo un particolare design blade oltre alla modalità Auto Stop (semipassiva).

Le due schede hanno un GPU clock Boost di 2.460 MHz che può essere comunque modificato con l’utility iGame Center, lo stesso per i modelli gaming della serie iGame che chiudono l’offerta del produttore con caratteristiche possiamo dire molto simili. In questo caso il design è più curato, con led RGB e diverse possibilità di personalizzazione degli effetti, mentre il dissipatore dovrebbe essere leggermente più massicio ma sempre con due heatpipe da 6 millimetri che attraversano il corpo di alette. Il resto delle caratteristiche rimane praticamente invariato, fatta eccezione per il supporto alla funzionalità One-Key Overclock che porta il GPU Boost a 2.505 MHz e 2.580 MHz, rispettivamente per iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO OC 8GB-V e iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB-V.

MANLI

Chiudiamo con MANLI, produttore sempre con base a Hong Kong che probabilmente conoscono in pochi ma attivo sul mercato ormai dal 1996. L’azienda non si sbilancia più di tanto e offre due semplici opzioni, MANLI GeForce RTX 4060 (M2560+N727) e la MANLI GeForce RTX 4060 (M1562+N727), sigle che non denotano una particolare originalità visto che non offrono alcuno spunto sulla peculiarità del singolo prodotto. Possiamo dirvi che la M2560+N727 si distingue per il design dual-slot ed è dotata di dissipatore a doppia ventola da 90 millimetri con singola heatpipe in rame per smaltire il calore; la colorazione verde militare probabilmente non è per tutti, mentre stranamente rileviamo che MANLI non applica il minimo incremento di frequenza della GPU.

La MANLI GeForce RTX 4060 (M1562+N727) chiude anche il filone delle schede grafiche per sistemi compatti, risultando una delle più curate sotto il profilo termico visto che integra non una ma due heatpipe composite da 8 millimetri di diametro, abbinate a una singola ventola da 90 milliemetri; nient’altro da segnalare visto che questo modello è l’ennesimo che riprende le specifiche guida NVIDIA.

Disponibilità e prezzi attuali

Come anticipato in apertura, i prezzi della GeForce RTX 4060 sono calati subito dopo il lancio e se cerchiamo bene è possibile trovare offerte vantaggiose su diversi shop online. A seguire trovate l’elenco di tutte le schede grafiche citate nell’articolo e, dove possibile, il relativo prezzo con offerta annessa; per i brand asiatici (ma non solo) la disponibilità è molto limitata e per alcuni precisi modelli non abbiamo ancora indicazioni sul possibile arrivo in Italia e relativo costo. Cercheremo di tenere monitorata la situazione e di aggiornare l’elenco qualora ci fossero degli aggiornamenti e/o offerte.