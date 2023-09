A circa una settimana dalla presentazione di Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT, sulla rete iniziano a trapelare i primi dettagli relativi alle prestazioni delle nuove schede grafiche AMD di fascia medio/alta basate su architettura RDNA3. In attesa del debutto ufficiale previsto per il prossimo 6 settembre, con relative recensioni indipendenti, le indiscrezioni di oggi ci giungono da Kopite7kimi, leaker piuttosto attendibile che già in passato ha fornito dati che poi si sono rivelati veritieri. Nel dettaglio si parla di Radeon RX 7800 XT e dei test preliminari nel 3DMark Time Spy, benchmark che non ha bisogno di presentazioni e che a quanto pare vede la nuova arrivata allinearsi alla sua antenata Radeon RX 6800 XT.

Radeon RX 7800 XT: 19.000 punti nel 3DMark Time Spy, ma aspettiamo test più approfonditi

Come spesso accade in queste occasioni, i benchmark preliminari non ci permettono di dare un giudizio definitivo sul prodotto, che aspettiamo di provare sulla nostra bench test per avere dei dati attendibili da confrontare col nostro database; se questo non bastasse, le prestazioni “reali” nei giochi potrebbero dire il contrario o comunque produrre risultati diversi come già visto per altri modelli di GPU. Nonostante quanto detto però, il 3DMark viene spesso utilizzato per misurare la prestazione assoluta delle schede grafiche consumer in ambito gaming, prestazione che nel caso della Radeon RX 7800 XT non fa gridare certamente al miracolo.

Secondo quanto riportato infatti, lo score della Radeon RX 7800 XT sarebbe di circa 19.000 punti, più o meno in linea con la “vecchia” Radeon RX 6800 XT che sul database di 3DMark è piazzata a 19.200 punti di media; anche se la Radeon RX 7800 XT dovesse toccare i 20.000 punti avremmo comunque un incremento del 4%, possiamo dire abbastanza deludente. Ribadendo che aspettiamo di toccare con mano la scheda, questo risultato colloca la Radeon RX 7800 XT davanti alla Radeon RX 7700 XT di un buon 12%; quest’ultima infatti è accreditata di 17.000 punti (sempre da confermare), in linea con quelle che sono le specifiche delle GPU Navi 32 che montano i due modelli.



Ricordiamo infatti che Radeon RX 7800 XT è equipaggiata con la versione più potente di Navi 32 (RDNA3) da 3.840 Stream Processor, mentre la sorella minore Radeon RX 7700 XT si ferma a 3.456 Stream Processor. A questo punto non ci rimane che attendere il 6 settembre e le prime recensioni indipendenti per avre un quadro delle situazione più preciso, nell’attesa facciamo un recap sulle specifiche delle nuove schede AMD.

AMD RADEON RX 7800 XT – Scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 60

Stream Processor 3.840

Ray Accelerator 60 (2a gen)

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 263 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Prezzo 549 euro

AMD RADEON RX 7700 XT – Scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 54

Stream Processor 3456

Ray Accelerator 54 (2a gen)

Memoria 12 GB GDDR6

Interfaccia memoria 192 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 245 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

Prezzo 489 euro

