Nella giornata di oggi NordVPN ha lanciato una nuova campagna promozionale particolarmente interessante per chiunque volesse usufruire di uno dei servizi VPN più famosi e quotati della piazza. Nel dettaglio sono previsti dei buoni regalo di Amazon di valore proporzionale a seconda del piano acquistato, 3 mesi extra di abbonamento per chi decide di attivare un piano biennale e, in più, anche sconti fino al 68% a seconda dell’offerta scelta. Per tutti i dettagli su queste nuove promozioni di NordVPN, seguiteci.

Attivare NordVPN è più conveniente che mai con questa offerta

Piccola premessa prima di passare alle offerte di NordVPN citate. Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio di VPN (che rende i propri dati online illeggibili per gli altri, a protezione delle proprie attività online) spendibile su un massimo di 6 dispositivi diversi con un singolo account, compatibile con qualsiasi sistema operativo mobile e non, con protezione anti-malware, tracker e ad blocker sempre inclusi.

Oltre alla VPN, sceglibile fra i server di ben 59 Paesi diversi e usabile anche all’estero, fra i servizi inclusi variano a seconda del piano che si sceglie, fra cui ci sono ad esempio il password manager multipiattaforma, il data breach scanner (inclusi entrambi nella formula Plus) e anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud con in aggiunta anche la crittografia dei file di nuova generazione (servizi compresi nel Completo).

Ciò detto, passiamo ai dettagli dell’offerta di NordVPN citata sopra, valida da oggi, 28 agosto, fino al 1° ottobre 2023. Per ogni nuovo utente che si abbona a uno dei tre piani biennali, l’azienda offre dei buoni Amazon in regalo di valore variabile fra 10 e 30 euro, buoni che gli verranno recapitati direttamente all’indirizzo e-mail usato per iscriversi tra il 31esimo e il 40esimo giorno dopo l’acquisto (termine al di là del quale l’utente non ha più modo di chiedere il rimborso).

Questi sono i dettagli e i costi dei piani biennali di NordVPN, tutti comprensivi di 3 mesi extra:

Standard a 3,19 euro al mese (sconto del 61%) con in regalo un buono Amazon da 10 euro ;

a 3,19 euro al mese (sconto del 61%) con in regalo un ; Plus a 3,99 euro al mese (sconto del 62%) con in regalo un buono Amazon da 20 euro ;

a 3,99 euro al mese (sconto del 62%) con in regalo un ; Completo a 5,19 euro (sconto del 68%) con in regalo un buono Amazon da 30 euro.

In alternativa, ci sono anche i piani annuali in offerta a ottimi prezzi ma, come anticipato, non prevedono alcun buono Amazon in regalo né i 3 mesi extra:

Standard a 4,99 euro al mese (sconto del 39%);

Plus a 5,79 euro al mese (sconto del 45%);

Completo a 6,99 euro al mese (sconto del 57%).

Per tutti i piani di NordVPN, compresi i mensili che attualmente non sono disponibili in offerta, ci sono inoltre i 30 giorni di prova con la formula soddisfatti e rimborsati. A seguire vi lasciamo il link per scegliere e attivare direttamente l’offerta di NordVPN che più si confà alle vostre esigenze, offerta disponibile da oggi fino al 1° ottobre 2023.

Link per attivare NordVPN in offerta con 3 mesi extra e buoni Amazon in regalo

