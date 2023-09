Zepp Health, uno dei principali produttori di dispositivi indossabili a livello mondiale, ha annunciato oggi Amazfit Balance, uno smartwatch pensato, come lascia intendere il nome, per offrire agli utenti la possibilità di avere un dispositivo per gestire in maniera equilibrata i vari aspetti della propria vita, dal lavoro alla salute passando per i pagamenti.

Amazfit Balance raccoglie il testimone dalle serie Amazfit GTR e GTS, riprendendo le migliori funzioni e tecnologie che hanno fatto la loro fortuna, evolvendosi in uno strumento che fa da apripista alla nuova serie Amazfit Lifestyle. Sono cinque le grandi novità introdotte dal nuovo dispositivo Amazfit, tutte molto attese dai fan del brand.

Amazfit Balance, un nuovo inizio

Anche il futuro degli indossabili passa per i miglioramenti legati all’AI e Amazfit Balance non si tira indietro su questo fronte. Il nuovo sensore ottico biometrico BioTracker 5.0 introduce nuove funzioni come la funzione Prontezza, che ogni mattino fornisce un punteggio che permette di scoprire come alcuni specifici indicatori del sonno possano influire sulla condizione fisica e mentale, al fine di trovare il giusto equilibrio tra attività e riposo.

I dati sulla prontezza possono essere analizzati nel dettaglio effettuando la sottoscrizione al servizio Zepp Aura, che oltre ad analizzare nel dettaglio i dati sul sonno, grazie anche alla collaborazione con un team di esperti, fornisce anche suoni utili a favorire il sonno, il rilassamento e la meditazione, regolandoli in base ai dati biometrici raccolti dallo smartwatch. Con l’acquisto di Amazfit Balance gli utenti riceveranno una sottoscrizione gratuita di tre mesi al nuovo servizio, così da poter toccare con mano i benefici proposti.

Zepp Aura offre anche i servizi di AI Sleep Assistant che, in maniera similare a quanto accade con Zepp Coach, offre una chat attraverso cui ricevere utili informazioni per migliorare il benessere e chiarire i propri dubbi, ponendo domande in tono colloquiale e ricevendo le relative risposte.

Nuova anche la funzione Body Composition, che consente di misurare la percentuale di grasso, i muscoli, la percentuale di acqua nel corpo, il BMI e il metabolismo basale, tutto attraverso degli elettrodi a contatto col polso. I dati sono calcolati sulla parte superiore del corpo ma possono essere combinati con quelli ottenuti da una bilancia Amazfit, che raccoglie i dati dai piedi e quindi dalla parte bassa del corpo, per offrire una precisione ancora maggiore e un quadro generale più completo.

Amazfit Balance non punta solo al benessere fisico dell’utente ma anche a quello mentale nella vita di tutti i giorni. Si inquadra in quest’ottica anche Zepp Pay, il nuovo sistema di pagamento elettronico della compagnia, nato da una collaborazione tra Amazfit e Mastercard, azienda leader nelle tecnologie di pagamento.

Il cuore del sistema di pagamento è Curve, un servizio finanziario accettato in 31 Paesi europei e da 30 diverse banche e istituiti di credito in oltre 20 nazioni. Con Zepp Pay è possibile utilizzare lo smartwatch per effettuare pagamenti fisici nei negozi, evitando quindi la necessità di avere sempre in tasca contanti o carte di credito, rendendo questo dispositivo decisamente completo su tutti i fronti.

A gestire il tutto ci pensa Zepp OS 3.0, la nuova versione del sistema operativo proprietario che offre un ecosistema ancor più ricco di applicazioni dedicate al benessere, al rilassamento e alla produttività.

Dal punto di vista tecnico Amazfit Balance dispone di uno schermo AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione di 480 x 480 pixel e luminosità di picco di 1.500 nit. Si collega allo smartphone tramite Bluetooth per ricevere le notifiche e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, anche con il telefono in tasca. La batteria da 475 mAh garantisce un’autonomia tipica di 14 giorni che scende a 6 giorni con la funzione AOD sempre attiva, 7 giorni con un uso molto intenso e AOD spento. Utilizzando il GPS in modalità accurata l’autonomia è di ben 26 ore, più che sufficienti anche per gli sportivi più incalliti.

Completano la dotazione una certificazione per immersioni fino a 50 metri, due pulsanti fisici, telaio in lega di alluminio e fondo in polimero rinforzato, ricarica magnetica della batteria, antenna con GPOS a doppia banda e supporto a 6 sistemi di posizionamento, supporto a Bluetooth 5.0 e WiFi 2,4 GHz, cinturino da 22 mm, supporto ad Amazon Alexa e archiviazione della musica da ascoltare tramite altoparlante o cuffie.

Amazfit Balance è già disponibile sul sito ufficiale a 249,90 euro nelle colorazioni nera e grigia, la prima con cinturino in gomma e la seconda con cinturino in nylon, già visto su Amazfit Cheetah Pro.