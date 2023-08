Anche Mercedes-Benz punta sul mercato dei servizi di ricarica per auto elettriche, e lo farà a ottobre inaugurando delle stazioni ad altissima potenza aperte ai veicoli di qualsiasi casa automobilistica. In numeri si parla di un massimo di 400 kW di potenza di ricarica e di oltre 10.000 punti ad alta potenza da installare entro la fine del decennio in Europa, Nord America, Cina e altri mercati principali.

La rete di ricarica Mercedes-Benz Charging Hub

Le prime stazioni di ricarica entreranno in funzione a ottobre e saranno installate ad Atlanta (USA), Chengdu (Cina) e Mannheim (Germania), stazioni che, come le altre, forniranno energia tramite i sistemi di ricarica standard della rete Mercedes-Benz Charging Hub: CCS1, CCS2, NACS e GB/T. A seconda delle regioni la potenza di ricarica massima, come anticipato, potrà raggiungere i 400 kW, un valore particolarmente elevato, superiore anche alla potenza dei Tesla Supercharger V4, con output massimo di 600 kW tuttavia limitato a 350 kW.

Per quanto riguarda invece l’ubicazione, Mercedes-Benz ha annunciato che le stazioni di ricarica saranno situate nelle principali aree di traffico e in alcune concessionarie, in ogni caso vicine a vari servizi quali punti di ristoro e servizi igienici. A garanzia di sicurezza, offriranno protezione dalle intemperie e saranno dotate di telecamere di sorveglianza di sistemi di illuminazione dedicati e di elementi a LED funzionali indicativi ad esempio della disponibilità e dello stato di ricarica del veicolo collegato.

Come anticipato i Mercedes-Benz Charging Hub non saranno un’esclusiva delle auto del marchio della stella a tre punte, ma potranno ricaricare qualsiasi veicolo elettrico compatibile con gli standard citati. Per i clienti Mercedes, sono previsti tuttavia dei vantaggi, come la possibilità di prenotare un punto di ricarica tramite il servizio Mercedes-Benz me Charge, l’integrazione delle stesse nel sistema di navigazione Mercedes-Benz con Electric Intelligence per migliorare la pianificazione dei percorsi, o ancora, il Plug & Charge, che automatizza e semplifica il processo di ricarica e di pagamento.

“Il nostro obiettivo è creare un’infrastruttura che offra ai veicoli elettrici opzioni di ricarica affidabili e semplici” ha commentato Franz Reiner, amministratore delegato di Mercedes-Benz Mobility AG per l’occasione. Dopo le prime tre attivazioni di ottobre, il prossimo passo è espandere la disponibilità dei punti di ricarica ad alta potenza fino a installarne oltre 2.000 entro la fine del 2024, verso i 10.000 citati che l’azienda si è promessa di superare entro la fine del decennio.

