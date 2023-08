Il produttore cinese di batterie per veicoli elettrici CATL ha lanciato Shenxing, la prima batteria LFP a ricarica superveloce 4C al mondo in grado di fornire 400 km di autonomia con una ricarica di 10 minuti e una percorrenza di oltre 700 km con una singola carica completa.

L’azienda ha sviluppato una nuovissima formula di elettrolita superconduttore che riduce efficacemente la viscosità dell’elettrolita, con conseguente miglioramento della conduttività.

La società afferma che Shenxing permette di raggiungere una percorrenza di oltre 700 km, superando i limiti delle prestazioni della chimica LFP, e aggiunge che può caricarsi all’80% in appena 10 minuti.

CATL sfrutta la tecnologia di controllo della temperatura delle celle per garantire che raggiungano rapidamente l’intervallo operativo ottimale, consentendo una carica da zero all’80% in soli 30 minuti a temperature fino a -10°C e accelerazione da zero a 100 km/h senza compromessi alle basse temperature.

Per quanto riguarda il fattore sicurezza, oltre all’elettrolita aggiornato e al separatore con un rivestimento altamente sicuro, CATL ha realizzato un sistema di test dei guasti in tempo reale in grado di risolvere eventuali problemi causati dalla ricarica super veloce, offrendo un elevato livello di affidabilità.

CATL spera di raggiungere la fase si produzione di massa della batteria Shenxing entro la fine del 2023 e potrebbe fornire un contributo eccezionale alla transizione energetica globale.

