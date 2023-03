Dopo averle raccontate in anteprima, qualche giorno fa, la tedesca AVM ha sfruttato la vetrina del Mobile World Congress 2023 per presentare la nuova generazione di dispositivi per la connessione a marchio FRITZ!, uno tra i più apprezzati brand per i dispositivi di accesso alla rete.

Le novità sono piuttosto interessanti e sono pensate per funzionare con le reti del presente e del futuro, come la FTTH a 10 Gbps e il 5G, e per offrire il supporto a standard di connettività in piena fase di sviluppo come il Wi-Fi 7. Scopriamo tutti i dettagli.

Tutte le novità FRITZ! presentate da AVM al MWC 2023

Sono ben quattro le novità presentate da AVM al Mobile World Congress 2023: due router per le connessioni FTTH e DSL, un router per la connessione 5G e un ripetitore che funge da hub per la smart home.

Salta subito all’occhio (già dall’immagine di copertina dove sono presenti il “vecchio” FRITZ!Box 7590 e il nuovo FRITZ!BOX 5690) il cambio di paradigma dal punto di vista del design, non più orizzontale ma ora slanciato verso l’alto; inoltre, è sempre meno presente il rosso, relegato ormai a piccoli inserti sulla dominante bianca.

Archiviati i descorsi legati all’estetica, alcune di queste novità rappresentano delle prime volte per la gamma FRITZ!Box, soprattutto per gli standard di connettività supportati (Wi-Fi 7) che nell’ambito della smart home.

I nuovi router per la casa, oltre al classico standard DECT ULE, sono dotati del supporto ai più comuni standard ZigBee e (presto) Matter, aprendo alla compatibilità di prodotti per la smart home di terze parti come, ad esempio, le lampadine Philips Hue e IKEA Tradfri.

Tutti i dispositivi potranno essere controllati nella suite apposita, presente nel rinnovato “sistema operativo” che vive all’interno dei router FRITZ!OS 7.50.

FRITZ!Box 5690 XGS: estremo per la FTTH a 10 Gbps, con Wi-Fi 7

Il prodotto più estremo tra quelli presentati è indubbiamente il FRITZ!Box 5690 XGS, primo (e finora) unico router dell’azienda a supportare le reti in fibra ottica (FTTH) ad alta velocità (fino a 10 Gbps) tramite standard XGS-PON.

Lui si configura come il dispositivo in fibra perfetto per tutte le applicazioni digitali di casa, includendo il supporto al Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, una porta WAN/LAN da 10 gigabit e l’intera gamma di funzioni FRITZ! per la telefonia, la Smart Home e il networking. Oltre allo standard DECT ULE, supporta anche Zigbee ed è compatibile con Matter.

Specifiche tecniche

Router per la fibra ottica (FTTH) ad alta velocità fino a 10 Gbps tramite standard XGS-PON

tramite standard XGS-PON Può essere utilizzato in cascata (WAN) ad un ONT per reti a 10 Gbps.

Compatibile con le reti Wi-Fi mesh (4×4 su 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz)

Standard: Wi-Fi 7 (802.11 be), Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 (802.11 ax)

(802.11 be), e (802.11 ax) Velocità: fino a 1200 Mbps (2,4 GHz), fino a 5760 Mbps (5 GHz) e fino a 11,53 Gbps (6 GHz)

(2,4 GHz), fino a (5 GHz) e fino a (6 GHz) Dotazione di porte: 1 porta LAN/WAN a 10 Gbps 4 porte LAN a 1 Gbps 1 x USB 3.1 (Gen 2) per chiavetta mobile 5G/4G o per supporti di memorizzazione e stampanti

Telefonia tramite: DECT , IP/SIP e un collegamento telefonico analogico (FXS)

, e un collegamento telefonico analogico (FXS) Standard per la Smart Home: DECT ULE e Zigbee (prossimamente anche Matter)

FRITZ!Box 5690 Pro: il primo della casa che combina FTTH e DSL

Leggermente ridimensionato rispetto al fratello gemello, è il primo router di casa AVM a combinare fibra ottica e DSL in un unico dispositivo a prova di futuro.

Pur mantenendo tutte le tecnologie di connettività in accesso (Wi-Fi 7 in primis), lui supporta connessioni in fibra fino a 2,5 Gbps con standard GPON. Al posto della porta LAN/WAN a 10 Gbps, lui ne ha una a 2,5 Gbps.

Specifiche tecniche

Router per fibra ottica (FTTH) o DSLad alta velocità: Standard GPON fino a 2,5 Gbps Standard AON fino a 1 Gbps Connessioni DSL (incluso supervectoring 35b) fino a 250 Mbps

Può essere utilizzato in cascata (WAN) ad un ONT per reti a 2,5 Gbps .

. Compatibile con le reti Wi-Fi mesh (4×4 su 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz)

Standard: Wi-Fi 7 (802.11 be), Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 (802.11 ax)

(802.11 be), e (802.11 ax) Velocità: fino a 1200 Mbps (2,4 GHz), fino a 5760 Mbps (5 GHz) e fino a 11,53 Gbps (6 GHz)

(2,4 GHz), fino a (5 GHz) e fino a (6 GHz) Dotazione di porte: 1 porta LAN/WAN a 2,5 Gbps 4 porte LAN a 1 Gbps 1 x USB 3.1 (Gen 2) per chiavetta mobile 5G/4G o per supporti di memorizzazione e stampanti

Telefonia tramite: DECT , IP/SIP e un collegamento telefonico analogico (FXS)

, e un collegamento telefonico analogico (FXS) Standard per la Smart Home: DECT ULE e Zigbee (prossimamente anche Matter)

FRITZ!Box 6860 5G: il router compatto per portare il 5G ovunque

Il nuovo FRITZ!Box 6860 5G è un router pensato per fornire agli utenti il massimo delle possibilità di navigazione e accesso ai servizi in streaming con una connessione attraverso le reti mobili 5G: lui, infatti, è dotato di un modem che supporta il 5G NR (SA+NSA), oltre al 4G LTE e al 3G, ed è capace di spingersi fino a velocità di trasmissione pari a 1,3 Gbps, includendo poi il Wi-Fi 6 per la creazione di una rete Wi-Fi performante, anche in mobilità.

La sua peculiarità, infatti, sta nelle dimensioni compatte che lo rendono estremamente portabile; inoltre, supporta la connessione per l’alimentazione tramite PoE (Power-over-Ethernet), scelta che lo rende ancor più facilmente collocabile, anche su una parete.

Specifiche tecniche

Router per connettività tramite 5G e LTE fino a 1,3 Gbps (4×4 MIMO)

(4×4 MIMO) Supporta: 5G NR SA+NSA (3GPP versione 16), LTE Advanced Pro (CAT19) e 3G (UMTS) Aggregazione portante 5G (5G CA), Dynamic Spectrum Sharing (DSS), nano SIM, 5G tramite banda 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 78 4G (LTE) tramite banda 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43

SA+NSA (3GPP versione 16), (CAT19) e (UMTS) Standard: Wi-Fi 6 (802.11 ax)

(802.11 ax) Wi-Fi mesh: Wi-Fi 6 (2×2 per 2,4 e 5 GHz)

1 porta LAN a 1 Gbps con Power over Ethernet (PoE)

con Power over Ethernet (PoE) Telefonia tramite: VoLTE , VoNR (5G) e VOIP

, (5G) e VOIP Sistema telefonico per telefoni DECT e IP

Base rimovibile per montaggio a parete/finestra

Gateway FRITZ!Smart: il ripetitore che integra DECT e ZigBee

Il Gateway FRITZ!Smart è un prodotto che combina gli standard DECT e Zigbee in un unico dispositivo e amplia l’offerta FRITZ! per la Smart Home con una serie di nuove applicazioni, fungendo anche da ripetitore per la rete Wi-Fi domestica.

Lui consentirà nuove possibilità di integrazione e di controllo dei dispositivi connessi (soprattutto per il controllo delle luci LED Zigbee e di altri produttori che possono essere facilmente integrate nella Smart Home di FRITZ!).

Specifiche tecniche

Supporta gli standard DECT ULE / HAN FUN , Zigbee 3.0

/ , Consente la registrazione di tutti i dispositivi FRITZ!DECT e DECT-ULE / HAN-FUN , nonché delle luci LED Philips Hue (Gen 3-5), IKEA Tradfri e altri. (L’elenco completo verrà reso disponibile al momento del lancio sul mercato)

e / , nonché delle luci LED (Gen 3-5), e altri. (L’elenco completo verrà reso disponibile al momento del lancio sul mercato) Si connette automaticamente al FRITZ!Box, nessuna funzione ripetitore Wi-Fi

Dotazione di porte: 1 porta LAN a 1 Gbps 1 porta USB (può essere utilizzato per caricare i dispositivi mobili)



Quando arrivano i nuovi prodotti della gamma FRITZ!

Per tutti questi nuovi prodotti della gamma FRITZ!, AVM non ha ancora fissato né i prezzi di vendita né le date in cui verranno resi disponibili.

Visto l’interesse dell’azienda tedesca verso l’IFA di Berlino, manifestazione fieristica in cui gioca in casa (AVM ha sede proprio nella capitale tedesca), è probabile che questi saranno ufficialmente messi in vendita in prossimità della fiera (che si svolge all’inizio del mese di settembre).

