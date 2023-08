Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova interfaccia con nuovi colori, nuovi pulsanti e nuove opzioni per filtrare le chat nell’app per iPhone.

In particolare, l’aggiornamento 23.17.1.77 di WhatsApp beta per iOS introduce una riprogettazione che rende più moderna dell’interfaccia dell’app grazie a nuovi pulsanti per la barra di navigazione, inoltre WhatsApp intende aggiungere una sezione che consentirà agli utenti di ordinare le proprie chat utilizzando due nuovi filtri, uno per le conversazioni personali e l’altro per quelle di lavoro.

L’interfaccia sta finalmente adottando il verde come colore primario e ormai restano ben pochi elementi blu, inoltre ci sono vari elementi come testi e icone che assumono una tinta nera.

Con queste modifiche l’interfaccia di WhatsApp sembra più al passo con i tempi, visto che non veniva aggiornata da molto. WhatsApp sta ascoltato le impressioni dei beta tester e continuerà a migliorare l’interfaccia dell’app nelle prossime settimane prima di iniziare il rilascio ufficiale per tutti gli utenti iOS.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

