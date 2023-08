Il prossimo mese Apple dovrebbe presentare l’attesa nuova generazione del melafonino, ossia iPhone 15 e tra i suoi punti di forza vi sarà il processore Apple A17 Bionic, la prima CPU nel settore degli smartphone ad essere realizzata con tecnologia a 3 nm.

Ebbene, dal database del popolare test benchmark Geekbench emergono i primi dati su Apple A17 Bionic, CPU testata a bordo di un iPhone 15 Pro e i risultati che riesce a raggiungere sono da paura.

iPhone 15 Pro vola con il suo nuovo processore

Stando a quanto risulta dalla seguente immagine, pubblicata da Naveen Tech Wala su Twitter, iPhone 15 Pro è stato capace di totalizzare 3.269 punti in single core e 7.666 punti in multi core.

Premettendo che i risultati dei test benchmark vanno comunque presi con le pinze, in quanto sono le prestazioni nelle attività della vita di tutti i giorni a contare davvero per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo complessiva, c’è da rilevare che Apple A17 Bionic sembra in grado di poter contare su molta più potenza rispetto a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ossia il processore che sarà usato sulla serie Samsung Galaxy S24 (che in un test ha totalizzato 2.223 punti in single core e 6.661 punti in multi core), tralasciando la possibilità che da noi potrebbe arrivare in versione Exynos.

In sostanza, la nuova CPU di Apple dovrebbe essere capace di ottenere quasi il 50% di punti in più rispetto a quella di Qualcomm nei test single core e circa il 15% in più in quelli multi core.

Notevoli i miglioramenti anche rispetto ad Apple A16 Bionic, che su Geekbench ha ottenuto 2.531 punti in single core (+29%) e 6.460 in multi core (+19%). Questa CPU, già usata in iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, dovrebbe essere utilizzata anche in iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Apple A17 Bionic ha anche generato un Compute Benchmark Score di 30.669 punti, ben più elevato di quello di 23.000 ottenuto da iPhone 14 Pro con Apple A16 Bionic. Questo test misura le prestazioni della GPU, simulando il suo funzionamento con attività tipiche, come l’elaborazione delle immagini, la computer vision e il machine learning.

Insomma, iPhone 15 Pro non dovrebbe avere problemi di potenza computazionale.

