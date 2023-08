Gli smartwatch della mela, gli Apple Watch, non danno agli utenti la stessa libertà di personalizzazione dei prodotti di altri brand, l’azienda infatti limita i propri dispositivi all’utilizzo di quadranti (o watch faces) da lei sviluppati e non si è ancora aperta a soluzioni di terze parti. Tuttavia, stando ad un recente brevetto depositato dal colosso di Cupertino, in futuro gli utenti potrebbero avere maggiori possibilità di personalizzare i propri orologi, che potrebbero coordinarsi in automatico in base al colore degli abiti o del cinturino.

I quadranti degli Apple Watch potrebbero abbinarsi automaticamente ai colori di abiti e cinturini secondo un brevetto

È stato recentemente individuato un brevetto depositato da Apple chiamato “Dispositivi elettronici con sensori di campionamento del colore”, il documento si prefigge l’obbiettivo di offrire agli utenti un maggiore controllo sui colori del quadrante del proprio orologio. Vediamo di seguito un breve riassunto della descrizione del documento:

Un dispositivo elettronico come un orologio può includere un display e un sensore di luce situato dietro il display. Il sensore di luce può essere utilizzato per misurare il colore degli oggetti esterni. Durante le operazioni di campionamento del colore, il display potrebbe emettere luce verso l’oggetto esterno davanti al display mentre il sensore di luce raccoglie le misurazioni del colore. Il display può emettere luce di diversi colori e il sensore di luce può rilevare una quantità di luce riflessa per ciascun colore, che a sua volta può essere utilizzata per determinare il colore dell’oggetto esterno. Il circuito di controllo può utilizzare un algoritmo specifico del cinturino per determinare il colore dei cinturini dell’orologio e può utilizzare un algoritmo specifico dell’abbigliamento per determinare il colore degli indumenti. I circuiti di controllo possono visualizzare il colore sul display in modo che il quadrante dell’orologio corrisponda agli indumenti dell’utente o al cinturino dell’orologio dell’utente.

Come potete notare dunque sono principalmente due gli aspetti più interessanti, il primo è la possibilità di abbinamento con qualsiasi colore e non solo con tavolozze predefinite; il secondo riguarda l’automatizzazione del cambio di colore grazie all’implementazione di un apposito sensore di immagine.

In pratica un ipotetico futuro Apple Watch sarebbe dotato di un apposito sensore sotto al display, grazie al quale l’utente potrà far rilevare allo smartwatch il colore dei propri abiti o del cinturino dell’orologio; l’Apple Watch provvederà in automatico a modificare il colore del quadrante corrente per adattarlo.

Trattandosi solo di un brevetto per il momento non è chiaro nello specifico il presunto funzionamento, è plausibile che la funzione sia maggiormente valida con cinturini originali garantendo una corrispondenza di colore perfetta grazie all’apposito algoritmo menzionato nella descrizione; inoltre potrebbe esserci la necessità di tener conto dell’illuminazione generale nel momento in cui si “scansiona” un vestito, così da avere una corrispondenza il più affidabile possibile.

Come di consueto trattandosi di un brevetto, non è dato sapere se e quando un’idea del genere vedrà mai la luce, potrebbe tranquillamente non concretizzarsi mai in un prodotto reale ma, qualora un giorno venisse realmente implementato andrebbe a braccetto con un altro brevetto già visto in precedenza.

