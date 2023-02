Per quanto possa sembrare strano, pare che Apple abbia intenzione di far spendere meno soldi ai propri utenti, l’azienda ha infatti depositato un brevetto presso l’USPTO per un “Cinturino per orologio con colore regolabile”; l’azienda sta in pratica valutando un cinturino per Apple Watch in grado di cambiare colore da solo, sia per abbinarsi all’abbigliamento dell’utente (senza che questi debba acquistare vari cinturini) sia per avvisare della ricezione di notifiche.

Il cinturino di Apple Watch potrebbe cambiare colore da solo per adattarsi all’abbigliamento dell’utente

Gli utenti potrebbero desiderare la possibilità di personalizzare i propri cinturini per esprimere varietà e stile. Ad esempio, un utente può desiderare un cinturino di un colore particolare in base alla selezione di abbigliamento dell’utente, altri articoli indossabili, ambiente o un’altra preferenza.

Questo quanto si legge nel brevetto sopra citato, nel quale l’azienda fa riferimento a cinturini con “caratteristiche elettrocromiche”, in pratica “una tensione applicata” può far sì che “una varietà di colori e combinazioni di colori vengano visualizzati da una singola banda”.

Per far funzionare tutto ciò è necessario che i cinturini siano composti da un tessuto intrecciato da filamenti, alcuni di questi filamenti (o anche tutti) possono includere caratteristiche elettrocromiche, possono quindi per esempio includere un conduttore o uno strato elettrocromico. Il documento afferma inoltre che “Le selezioni di colore possono essere effettuate e regolate senza rimuovere e sostituire il cinturino. Di conseguenza, è possibile visualizzare una varietà di colori in momenti diversi senza richiedere cinturini diversi per ogni colore o combinazione di colori“.

Per quanto riguarda l’aspetto inerente alle notifiche, nel brevetto si legge:

Gli elementi regolabili in colore del cinturino possono essere disposti e controllati in modo indipendente, in un modo che consente al sistema di visualizzare icone, forme e/o testo particolari illuminando determinati elementi in un modo particolare.

Dunque in teoria l’azienda non ha intenzione di limitarsi a far lampeggiare il cinturino per avvisare l’utente della presenza di una notifica, ma potrebbe addirittura riuscire a far visualizzare su questa componente delle icone e addirittura del testo, permettendo magari all’utente di leggere la notifica in questione direttamente dal cinturino (anche se l’eventuale utilità sarebbe da verificare).

Come di consueto trattandosi di un brevetto, non è dato sapere se e quando un’idea del genere vedrà mai la luce, potrebbe tranquillamente non concretizzarsi mai in un prodotto reale ma, qualora un giorno venisse realmente commercializzato, costerà sicuramente parecchio, del resto Apple rinuncerebbe a diverse vendite di cinturini tradizionali se quello nuovo può abbinarsi in maniera automatica ai colori del nostro abbigliamento.

