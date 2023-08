Razer, azienda leader nel panorama delle periferiche e accessori per il gaming, è tra i pochi brand ad essere attivo sia nel mercato PC che in quello delle console e del mobile gaming, segmento di mercato quest’ultimo in continua ascesa e con un bacino d’utenza sempre più ampio. L’ultima novità in casa Razer non fa che confermare questo trend, parliamo del controller Razer Kishi V2 Pro che da oggi sarà acquistabile anche come soluzione standalone e non in bundle con il Razer Edge. Allo stesso tempo, Razer annuncia anche l’arrivo di Razer Edge per il mercato europeo e, se questo non bastasse, le nuove edizioni Xbox di Kishi V2 per iPhone e Kishi V2 Pro per Android (attualmente solo per USA e Canada).

Razer Kishi V2 Pro per giocare al meglio da mobile

Come anticipato poco sopra, Razer Kishi V2 Pro non rappresenta una novità assoluta, quello che cambia appunto è la possibilità di poterlo acquistarlo singolarmente. Molto versatile, grazie al meccanismo estendibile, la possibilità di giocare sia su PC che su console in streaming, nonché alla compatibilità HyperSense Haptics (nei titoli supportati), il controller Razer assicura anche tempi di latenza contenuti, ricarica pass-through, due tasti multifunzione e jack audio da 3,5 mm, il tutto abbinato alla Razer Nexus App per un’esperienza ludica senza compromessi.

Rimanendo in tema di mobile e cloud gaming, arrivano anche i controller con licenza ufficiale Xbox Edition Kishi V2 Pro per Android (Xbox Edition) e Kishi V2 per iPhone (Xbox Edition), nati dalla collaborazione con Microsoft e ottimizzati per garantire precisione, comfort ergonomico e, non per ultima, la tanto amata estetica bianca con l’iconica disposizione dei pulsanti Xbox. Grazie poi alla perfetta integrazione con Xbox Cloud Gaming, Xbox Remote Play, l’utente potrà giocare a centinaia di titoli del catalogo Xbox; unico neo se vogliamo essere pignoli, la disponibilità attualmente è limitata solo a Stati Uniti e Canada.

Allo stesso tempo il produttore annuncia l’arrivo sul mercato europeo (ed asiatico) della console Razer Edge, basata ricordiamo su piattaforma Snapdragon G3x Gen 1 ed equipaggiata con display AMOLED da 6,8″ e refresh a 144Hz. Riguardo i prezzi infine, Kishi V2 Pro e Kishi V2 Pro per Android (Xbox Edition) costano 149,99 euro (disponibile anche su Amazon) mentre Kishi V2 per iPhone scende a 119,99 euro, disponibile allo stesso prezzo anche nella variante Android (vedi offerta); Razer Edge invece si può acquistare a 499,99 euro su Amazon.

Potrebbe interessarti anche: Razer lancia i nuovi mouse da gaming Cobra e Cobra Pro