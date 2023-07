Razer ha annunciato i nuovi mouse da gaming Cobra e Cobra Pro entrambi dotati di cavi Razer Speedflex e illuminazione Chroma RGB , tuttavia il modello Pro offre un totale di 10 pulsanti personalizzabili e connettività HyperSpeed ​​Wireless e Bluetooth.

Razer Cobra Pro vanta anche un sensore ottico Focus Pro 30K e include un dongle di tipo A che può essere riposto in un vano ricavato nel corpo del mouse e secondo l’azienda è in grado di offrire fino a 170 ore di autonomia in modalità Bluetooth e fino a 33 ore in modalità HyperSpeed ​​Wireless 2.4 GHz.

Il mouse Cobra Pro vanta un’illuminazione anche sulla sua ghiera cliccabile che comprende anche tre dei dieci input rimappabili a una gamma di funzioni che vanno dai comandi essenziali alle macro complesse come parte di un massimo di cinque profili separati.

L’azienda menziona anche l’opzione di ricarica wireless e USB di tipo C, tuttavia sembra che sia compatibile solo con gli accessori di prima parte.

Il mouse Razer Cobra ha una precisione di 8500 DPI e gli stessi interruttori ottici di terza generazione pronti per 90 milioni di clic ed è più leggero del modello Pro con i suoi 58 grammi di peso.

I nuovi mouse da gaming Razer Cobra e Razer Cobra Pro sono attualmente acquistabili su Amazon ai prezzi rispettivamente di 47,32 euro e di 153,83 euro. Con l’occasione ricordiamo che Amazon Prime Day è vicino e potete trovate tutte le migliori offerte per categoria qui.

