Alla fiera dei videogiochi di Colonia, la Gamescom 2023, c’è anche MINI, la casa automobilistica inglese che ha colto l’occasione per presentare pubblicamente la MINI Interaction Unit. Si tratta dell’unità di controllo centrale con display OLED rotondo che sarà alla base delle funzioni software della nuova famiglia di automobili in arrivo prossimamente, sostanzialmente il centro di un nuovo sistema di infotainment particolarmente tecnologico e basato su Android.

Un assaggio della tecnologia di bordo di MINI Interaction Unit

La quarta generazione di MINI hatchback farà il suo debutto allo IAA Mobility 2023, il salone dell’automobile di Francoforte in programma fra il 5 e il 10 settembre. Ne abbiamo tuttavia un assaggio già oggi, quantomeno della tecnologia di bordo, che si è mostrata in queste ore proprio alla Gamescom 2023.

La protagonista è l’unità di controllo centrale della nuova generazione di auto del costruttore inglese (controllato da BMW), la MINI Interaction Unit. Si tratta di un sistema che si compone di un display OLED rotondo sviluppato insieme a Samsung che fa da cuore nevralgico di tutte le funzioni del veicolo.

Alquanto particolare lo stand messo su dalla casa automobilistica per presentare questa novità: una vasca di incubazione di grandi dimensioni che ricorda i grandi classici della fantascienza, dei videogiochi e degli anime, proprio per restare nel tema videoludico della fiera stessa, come d’altronde fece anche lo stesso anno quando MINI presentò la Concept Aceman con la modalità Pokémon.

“Quest’anno, vogliamo concentrarci sul punto di forza tecnico degli interni della nuova famiglia MINI, il nostro display OLED rotondo, offrendo un’esperienza ludica e digitale. La fantascienza come inno al futuro è la cornice perfetta per le nostre innovazioni” ha detto per l’occasione il capo di MINI Stefanie Wurst.

In sostanza, la MINI Interaction Unit è un’unità di controllo centrale da cui conducente e passeggeri possono gestire il sistema di infotainment dell’auto, sistema basato su uno stack software di Android Open Source Project (AOSP). A seconda delle modalità selezionate, ci sono 8 MINI Experience Modes, l’unità presenta design e contenuti diversi, anche personalizzabili con la Personal Mode che, collegandosi all’app MINI, permette ad esempio di impostare un’immagine dalla galleria del proprio smartphone come sfondo del display centrale.

Si tratta di un sistema versatile e tecnologico, che integra un assistente vocale basato su Amazon Alexa, un navigatore con funzioni cloud, funzionalità in realtà aumentata, i giochi di AirConsole controllabili dallo smartphone e dal display stesso, e altre funzionalità di cui trovate maggiori dettagli in questo nostro articolo.

Ad ogni modo, ne sapremo di più fra pochi giorni considerando che la presentazione ufficiale della nuova famiglia di auto MINI è in programma allo IAA Mobility 2023 di Francoforte, che aprirà i battenti il prossimo 5 settembre.

