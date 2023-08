Nella giornata di oggi Kingston ha annunciato per il mercato italiano un nuovo prodotto della serie IronKey, una famiglia di prodotti con crittografia hardware per proteggere i dati di unità SSD esterne e chiavette USB. IronKey Keypad 200C è un drive flash USB Type-C dotato di varie funzioni di sicurezza, compreso un tastierino alfanumerico fisico che consente di impostare uno o più codici PIN per l’accesso.

Specifiche e funzioni della chiavetta USB Kingston IronKey Keypad 200

Questa chiavetta integra funzioni di crittografia hardware con protocollo XTS-AES a 256 bit e funzionalità di sicurezza di livello militare (certificazione FIPS 140-2 di livello 3, ad oggi in fase di approvazione), parametri che garantirebbero elevati livelli di sicurezza a protezione dei dati presenti nel drive. La stessa tastiera fisica e lo strato esterno della chiavetta sono rivestiti con uno strato di materiale epossidico da una parte per impedire la rimozione dei componenti senza danneggiarli, dall’altra per evitare manomissioni ai componenti dei semiconduttori, operazioni che in questo modo sono di conseguenza visibili al proprietario della stessa.

Kingston sottolinea inoltre che IronKey Keypad 200 che la tastiera alfanumerica è indipendente dal sistema operativo, tastiera che permette di accedere alla chiavetta anche con più PIN con impostazioni Admin e User: nel caso in cui si dimentichi quest’ultimo è possibile ripristinarlo facilmente accedendo all’unità con il codice dell’amministratore.

Per il resto, è necessario segnalare che questo drive di Kingston si può utilizzare anche in modalità sola lettura (protezione contro scrittura), anche in modalità globale per impedire all’utente di effettuare modifiche, ma di accedere solamente ai dati archiviati. E proprio per quanto concerne l’archiviazione, c’è spazio fino a 256 GB, configurazione massima esclusiva della versione con connettore USB Type-C a cui Kingston affianca le seguenti: 8, 16, 32, 64 e 128 GB.

A seguire alcune specifiche tecniche chiave di Kingston IronKey Keypad 200:

interfaccia USB 3.2 Gen 1

connettore USB Type-A o Type-C (da selezionare in fase d’acquisto)

velocità massima con USB Type-A di 145 MB/s in lettura e 115 MB/s in scrittura;

velocità massima con USB Type-C: 8 GB – 32 GB: 145 MB/s in lettura e 115 MB/s in scrittura; 64 GB – 256 GB: 280 MB/s in lettura e 200MB/s in scrittura

velocità massima con USB 2.0: 8 GB: 30 MB/s in lettura e 12 MB/s in scrittura

16 GB – 128 GB: 30 MB/s in lettura e 20 MB/s in scrittura

16 GB – 128 GB: 30 MB/s in lettura e 20 MB/s in scrittura certificazione IP57 contro acqua e polvere

compatibilità fisica: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

compatibilità software: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android e qualsiasi sistema che supporti un dispositivo di archiviazione di massa USB.

Disponibilità e prezzi di Kingston IronKey Keypad 200

Come anticipato, Kingston ha annunciato oggi la disponibilità sul nostro mercato di IronKey Keypad 200, un prodotto che è possibile acquistare su Amazon in varie versioni: oltre al taglio di memoria, bisogna scegliere il tipo di connettore (USB-A o USB-C). Si parte da meno di 100 euro (96,83 euro per la precisione) per la configurazione più economica con USB-A da 8 GB, per arrivare a 350 euro per la versione da 256 GB con USB-C.

