Come da previsioni, Microsoft ha mantenuto la parola e sta cominciando a dire addio a Cortana. Dopo meno di un decennio di non particolarmente onorato servizio, il software di assistenza virtuale e vocale dell’azienda di Redmond comincia a prendere commiato da Windows, pur restando disponibile altrove: ad esempio nelle versioni di Outlook e Teams per dispositivi mobili, in Microsoft display e nelle sale di Teams. C’entra da una parte lo scarso successo riscosso in questi anni e il dilagare dei servizi di intelligenza artificiale dall’altra, che ha portato Microsoft a prendere la decisione di dismettere l’app Cortana da Windows 11.

Già a inizio giugno l’azienda aveva annunciato la prossima fine del supporto per questo software, che a partire dal mese di agosto viene sostanzialmente abbandonata da Microsoft, come sottolineato dall’ultimo aggiornamento visibile sul Microsoft Store. Per ora riguarda gli utenti Windows Insider dei canali Dev e Canary, ma nelle prossime settimane dovrebbe smettere di funzionare per tutti a giudicare dal comunicato relativo condiviso da Microsoft.

Al suo posto c’è (anzi, ci sarà) Windows Copilot, il software IA integrato in Windows che Microsoft sta sviluppando. È ancora in fase beta, riservato agli utenti Windows Insider, ma anche alla luce dell’addio di Cortana, è lecito aspettarsi una prossima disponibilità più diffusa.

Così, a quasi dieci anni dal lancio, ricordiamo che Microsoft introdusse Cortana in Windows Phone 8.1 nel 2014, l’azienda guarda oltre, soprattutto alle soluzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale per supportare l’utente nel fare varie cose. A parte Accesso vocale, che consente di controllare il PC e scrivere usando la voce, a disposizione dell’utente ci sono anche il nuovo Bing che, grazie all’IA fornisce delle risposte su vari argomenti e informazioni accedendo al Web, Microsoft 365 Copilot che usa l’IA per gestire la produttività e, per l’appunto, Windows Copilot, il sostituto vero e proprio di Cortana, che fornirà assistenza centralizzata per eseguire operazioni semplici e complesse.

“Siamo lieti di continuare a innovare e a usare l’intelligenza artificiale per aiutarti a lavorare in modo più intelligente e veloce. Ci auguriamo che i nuovi modi per usare l’intelligenza artificiale siano utili per risparmiare tempo e concentrarsi su ciò che conta di più per te”. Microsoft conclude così la comunicazione relativa alla dismissione dell’app Cortana di Windows, assistente virtuale che probabilmente mancherà a una ristrettissima cerchia di utenti.

