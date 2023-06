Negli ultimi mesi si è parlato sempre più di intelligenza artificiale, ciò anche in seguito al grande successo riscosso da ChatGPT e pure Microsoft ha delle soluzioni per sfruttare le potenzialità di questa tecnologia, come ad esempio Windows Copilot per Windows 11.

Windows Copilot dovrebbe iniziare a raggiungere i primi tester nell’ambito del programma Windows Insiders nel corso delle prossime settimane e mettere così a loro disposizione un sistema di “assistenza IA centralizzata” per desktop.

Cosa possiamo aspettarci da Windows Copilot

Con Windows Copilot il team di Microsoft integrerà ulteriormente Bing Chat e Microsoft Edge in Windows 11: in sostanza, il sistema esegue Bing Chat, un chatbot di intelligenza artificiale basato su ChatGPT di OpenAI, all’interno di un contenitore web-based su desktop e app che usano le funzionalità di rendering di Microsoft Edge.

Lo staff di Windows Latest ha avuto modo di provare il sistema e gli ha chiesto una spiegazione sul suo funzionamento: ebbene, a dire di Copilot gli utenti possono chiedere all’assistente di modificare praticamente qualsiasi impostazione critica nel sistema operativo (come, ad esempio, attivare la Modalità Scura o la Modalità Non disturbare).

Ed ancora, gli utenti potranno chiedere a Copilot di aprire una determinata app, come ad esempio Microsoft Word o PowerPoint oppure potranno sfruttarlo per configurare Windows.

Pur essendo basato sul Web, Copilot di Windows 11 è profondamente integrato nel sistema operativo e può rilevare quali app l’utente sta usando (per esempio, se si usa Outlook, è possibile aprire Windows Copilot per avere un aiuto a scrivere l’email).

Dato che Windows Copilot è alimentato da Bing, che a sua volta si basa su ChatGPT, può offrire informazioni errate o rifiutarsi di eseguire azioni specifiche.

Microsoft potrebbe sfruttare appositi plug-in per personalizzare Bing.com per Windows 11 e questa funzione è chiamata “schede azione” o “azioni desktop” (consente a Copilot di rilevare come si sta utilizzando il sistema operativo e di offrire suggerimenti appositi).

In pratica, la funzionalità e la personalizzazione delle “schede azione” trasformano la chat di Bing.com in un vero e proprio Copilot per Windows 11 in esecuzione all’interno del contenitore basato su Microsoft Edge.

Nelle prossime settimane, quando la nuova soluzione di Microsoft sarà messa a disposizione dei primi tester, ne sapremo di più.