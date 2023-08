A inizio mese Google ha apportato un cambiamento alla versione desktop del browser proprietario Chrome, la modifica in questione ha di fatto eliminato la storica barra dei download presente nel browser, sostituendola con un’icona dinamica dedicata alla destra della barra degli indirizzi, posta in prossimità delle estensioni e della scorciatoia per mostrare il pannello laterale.

Non tutti gli utenti però potrebbero aver gradito questa modifica, si tratta a conti fatti di stravolgere una delle abitudini più radicate fra gli utilizzatori di Chrome, abitudine che gode ormai anche di una sorta di memoria muscolare; se siete fra coloro che hanno nostalgia della vecchia barra dei download e proprio non riuscite a sopportare la nuova implementazione, sappiate che c’è la possibilità (almeno per ora) di tornare alle origini.

Ecco come riavere la barra dei download di Chrome grazie ad un apposito flag

Alcuni di voi probabilmente nelle ultime settimane avranno maledetto Google in più di un’occasione, andando a cercare il vostro ultimo download nell’apposita barra non più presente nel celebre browser. Fortunatamente sul forum di supporto dell’azienda è stata proposta una soluzione in grado di ripristinare la barra in questione, si tratta di utilizzare un semplice flag che però, come sottolineato, è sperimentale e potrebbe dunque non funzionare più in futuro.

Se anche voi avete nostalgia della barra dei download di Chrome, ecco i passaggi da seguire per averla di nuovo nel vostro browser:

digitate il seguente flag nella barra degli indirizzi di Chrome -> chrome://flags/#download-bubble

la prima voce è quella che ci interessa, noterete che il menu a discesa sulla destra dovrebbe essere impostato su Default

cliccate sul menù a discesa e selezionate Disabilitato

cliccate sul pulsante Riavvia

Una volta riavviato il browser Chrome noterete che l’icona dei download in alto a destra non sarà più presente e, quando provvederete al download di un file, riapparirà la classica barra dei download nella parte inferiore della finestra.

