Nelle ultime ore Apple ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il sistema operativo degli Apple Watch, watchOS 9.6.1; l’ultimo update si premura di risolvere una problematica che impediva il corretto tracciamento dei sintomi per gli utenti affetti dal morbo di Parkinson.

Gli smartwatch della mela infatti non sono utili solo per il monitoraggio delle notifiche provenienti dallo smartphone e per tenere traccia dell’attività fisica, ma vengono anche utilizzati come supporto in campo medico.

L’ultimo aggiornamento di watchOS risolve un problema che impediva il corretto tracciamento dei sintomi legati al Parkinson

Come anticipato in apertura, l’ultimo aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino per watchOS, il sistema operativo che muove gli Apple Watch, ha introdotto alcune correzioni che impedivano il corretto funzionamento di alcune applicazioni, il cui scopo è quello di monitorare alcuni parametri degli utenti affetti dal morbo di Parkinson.

La problematica in questione impediva il corretto accesso all’API Movement Disorder di Apple, utilizzata per tenere traccia dei dati inerenti ai movimenti involontari dei pazienti affetti dalla patologia sopra menzionata.

Il nuovo aggiornamento di watchOS risolve dunque questo problema, permettendo ad applicazioni come Parky di H20 Therapeutics di acquisire correttamente i dati sui cambiamenti nei sintomi dei pazienti affetti da Parkinson; questa applicazione infatti viene utilizzata per monitorare i pazienti fra un controllo medico e l’altro, permettendo al personale sanitario di avere accesso a tutta una serie di dati utili e importanti.

La problematica ora risolta impediva il corretto funzionamento dell’applicazione, provocando una lacuna di informazioni molto importanti per i medici durante i piani di diagnosi e trattamento; l’ultimo update permette dunque ai pazienti di beneficiare di un monitoraggio continuo con applicazioni quali Parky, che ora è in grado di acquisire e tracciare 288 dati al giorno.

Lo sforzo di Apple nell’aggiornare watchOS anche per risolvere problemi di questo tipo è sicuramente lodevole ed evidenzia gli sforzi dell’azienda per contribuire all’assistenza sanitaria e al benessere dei propri utenti.

Potrebbe interessarti anche: Apple rilascia iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, tvOS 16.6 e watchOS 9.6 per tutti