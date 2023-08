AMD ha confermato ieri che annuncerà nuovi prodotti alla Gamescom la prossima settimana. Il tweet del portavoce della società non fornisce dettagli in merito ai nuovi prodotti Radeon, tuttavia sottolinea che sono importanti.

Secondo le indiscrezioni AMD sarebbe pronta a introdurre almeno due nuove GPU Radeon desktop, ossia la RX 7700 XT e la RX 7800 XT, svelata per errore da PowerColor un paio di settimane fa.

AMD svelerà RX 7700 XT e RX 7800 XT alla Gamescom?

La serie AMD Radeon RX 7000 attualmente comprende le quattro GPU 7900 XTX, 7900 XT, RX 7600 e un modello esclusivo per il mercato cinese noto come RX 7900 GRE, disponibile anche in altre regioni tramite integratori di sistema.

Tuttavia i giocatori chiedono da tempo delle opzioni di fascia media più convenienti da parte di AMD, soprattutto in relazione alle serie GeForce RTX 4070 e RTX 4060.

AMD ha programmato il suo evento per il 25 agosto e oltre ai nuovi prodotti la società potrebbe dare qualche notizia relativa alle sue tecnologie HYPR-RXA e FSR3 delle quali non parla ormai da mesi.

Recentemente AMD ha svelato le schede grafiche Radeon RX 7900 XTX e Ryzen 7 7800X3D Starfield Special Edition, un’iniziativa che consolida ulteriormente la partnership con Bethesda Softworks dopo l’annuncio iniziale dello scorso giugno.

