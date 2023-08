Il team di Netflix ha annunciato di avere dato il via ai primi test pubblici dei suoi giochi in streaming su cloud e ciò inizialmente riguarderà alcuni utenti in Canada e nel Regno Unito, che avranno la possibilità di provare i titoli disponibili su smart TV selezionate, altri dispositivi e sul sito ufficiale.

Risale al 2021 la decisione di Netflix di lanciarsi nel mondo del gaming e da quel momento ha lavorato duramente per riuscire a realizzare una soluzione che sia in grado di garantire agli utenti un’esperienza piacevole e ciò in qualunque posto ci si trovi.

Come funziona la beta gaming di Netflix

In questa fase iniziale una ristretta cerchia di utenti avrà la possibilità di cimentarsi in due giochi: Oxenfree di Night School Studio e Molehew’s Mining Adventure.

Al fine di consentire agli utenti di giocare, il team di Netflix ha realizzato un’apposita soluzione che trasformerà lo smartphone in un controller per la smart TV mentre gli abbonati su PC e Mac potranno giocare su Netflix.com usando la tastiera e il mouse.

Così come viene precisato dal colosso statunitense, questa beta limitata ha lo scopo di testare la tecnologia di streaming di gioco e il controller e di migliorare l’esperienza degli utenti.

I giochi in TV funzioneranno su dispositivi selezionati di alcuni partner e ulteriori device verranno aggiunti nel corso delle prossime settimane. I dispositivi già supportati sono i seguenti:

dispositivi della serie Amazon Fire TV

Chromecast con Google TV

smart TV di LG

Nvidia Shield TV

dispositivi Roku

smart TV di Samsung

Walmart ONN

Sul sito Netflix.com i giochi saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.

Il team di Netflix si augura di ricevere numerosi feedback dagli utenti che hanno accesso alla fase beta, in modo da poter rapidamente migliorare il servizio e metterlo a disposizione di tutti nel giro di poco tempo. Staremo a vedere.