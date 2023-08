È un periodo di grandi cambiamenti in casa Twitter, piattaforma di proprietà di Elon Musk che da qualche tempo è stata ribattezzata in X; poco tempo fa abbiamo visto alcune delle novità in arrivo sul popolare social network e oggi ne intravediamo un’altra già in lavorazione.

L’idea di Musk è quella di trasformare Twitter in un’applicazione “all in one“, non limitandosi più a quanto concesso in passato, ma permettendo agli utenti di beneficiare di una serie di nuove funzionalità: tra queste ci sono anche le videochiamate, come confermato dal nuovo amministratore delegato Linda Yaccarino.

Twitter è al lavoro per implementare le videochiamate nella celebre app

Come anticipato in apertura, abbiamo ora la conferma del fatto che l’azienda sia al lavoro per aggiungere la possibilità di effettuare videochiamate su Twitter, grazie a quanto dichiarato dal nuovo amministratore delegato Linda Yaccarino in una recente intervista.

Durante l’intervista condotta da Sara Eisen della CNBC, Yaccarino ha prima fatto una panoramica di altre funzionalità già offerte o in arrivo sulla piattaforma, come i video di lunga durata e novità per i creator, per poi esprimersi esplicitamente sull’introduzione della futura novità in questione:

Presto sarai in grado di effettuare videochiamate in chat senza dover fornire il tuo numero di telefono a nessuno sulla piattaforma.

“The rebrand represented really a liberation from Twitter,” X CEO Linda Yaccarino tells @SaraEisen. “A liberation that allowed us to evolve past a legacy mindset.” https://t.co/rGXVhef6PL pic.twitter.com/v4xr9IH5X0 — CNBC (@CNBC) August 10, 2023

A dire il vero, prima dell’annuncio c’era già stata qualche avvisaglia dell’arrivo di una nuova funzione legata alle chiamate, la designer di X Andrea Conway aveva infatti pubblicato un post che recitava “ho appena chiamato qualcuno su X”, messaggio seguito da alcune emoji con la testa che scoppia; da questo post però, non era chiaro se ci si riferisse a chiamate vocali, videochiamate o entrambe.

just called someone on X 🤯🤯🤯🤯 — Andrea Conway (@ehikian) August 9, 2023

Nel prosieguo dell’intervista è stata posta particolare enfasi sui progetti di trasformazione della piattaforma, Yaccarino ha inoltre voluto chiarire il suo ruolo rispetto a quello di Musk, notoriamente eccentrico e con uno smodato bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione :

Elon si concentra sul design del prodotto. Dirige un team di ingegneri straordinari e si concentra sulle nuove tecnologie. Elon sta lavorando per accelerare il rebranding e lavorare sul futuro. E io sono responsabile del resto, dirigendo l’azienda, dalle partnership, agli aspetti legali, alle vendite, ai finanziamenti, a tutto… i nostri ruoli sono molto chiari.

