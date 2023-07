Twitter sta per attraversare una trasformazione epocale. Il social network, che da ieri si riconosce col logo X per volere di Elon Musk, ha in serbo l’introduzione di diverse novità che rinnoveranno man mano la piattaforma per farla avvicinare sempre di più alla visione di “app all-in-one” voluta dal suo attuale proprietario.

Fin dall’acquisizione da parte di Elon Musk avvenuta alla fine dello scorso anno, Twitter sta vivendo una fase difficile fatta di cambiamenti, critiche e polemiche che hanno avuto un impatto significativo sul valore della società. Attualmente la piattaforma vale meno della metà dei 44 miliardi di dollari sborsati da Elon Musk, ed è forse proprio questo il motivo principale del continuo rinnovo a cui sta andando incontro.

Il cambiamento maggiore di Twitter è probabilmente quello in atto in queste ore. I primi segnali sono arrivati già diverse settimane fa, quando Elon Musk ha cambiato il nome della società in X Corp. Nella giornata di ieri soltanto lo storico logo dell’uccellino blu è stato cambiato con una X monocromatica, ma le novità che saranno aggiunte nelle settimane a venire sono molte.

Tutte le novità in arrivo sul nuovo Twitter

Come già spiegato, Elon Musk ha intenzione di rendere Twitter/X un’applicazione “all-in-one” in grado di competere con la cinese WeChat, un’applicazione molto popolare in Asia con più di 1 miliardo di utenti all’attivo e che offre diversi servizi come messaggistica istantanea, giochi, pagamenti elettronici e social media.

Innanzitutto, il nuovo sito web di Twitter sarà ospitato sotto il dominio x.com e, al momento, il nuovo indirizzo risulta già attivo e reindirizza gli utenti alla vecchia piattaforma. Questa importante modifica del dominio è una delle prime azioni che l’azienda ha intrapreso come parte del suo ambizioso piano di rinnovamento e trasformazione.

Lo storico logo dell’uccellino blu, già sostituito sulla versione web della piattaforma con una X in bianco e nero, verrà rimosso anche dalle facciate degli edifici della sede principale della società. Il colore predominante del social media passerà invece probabilmente dall’attuale bianco al nero.

I cambiamenti in arrivo su Twitter non riguarderanno soltanto l’aspetto grafico della piattaforma, ma coinvolgeranno anche gli utenti. In particolare, i creator di contenuti con account verificati avranno la possibilità di guadagnare attraverso gli annunci sulla propria pagina, anche senza la presenza di un abbonamento a pagamento. Non sarà più richiesto un numero minimo di 5 milioni di visualizzazioni al mese per poter accedere a questa opportunità di guadagno, al momento prevista in 100 Paesi, Italia inclusa.

In risposta ad un utente che invitava Elon Musk a cambiare il nome dei “follower”, il CEO di Twitter ha suggerito la parola “viewers”, che sarà probabilmente implementata nei prossimi giorni. Altri cambiamenti vanno invece a migliorare l’utilizzo della piattaforma: è ora possibile aggiungere ai preferiti un tweet direttamente dalla timeline, e sono previsti l’arrivo di una barra di ricerca per cercare più facilmente i contenuti salvati e una mail settimanale con un resoconto di tutti i post salvati nel proprio account. Anche il tab degli Highlights subirà un restyling grafico, ma al momento non si hanno maggiori informazioni.

3. Bookmark Changes The bookmarking feature is underwhelming and is receiving updates: • Bookmark straight from timeline

• Search feature for bookmarks

• Weekly email with saved bookmarks pic.twitter.com/dx3uzqPq3J — zaimiri ✏️ (@zaimirii) July 23, 2023

Altri cambiamenti importanti sono stati invece implementati per i video: la lunghezza massima di un video caricabile su Twitter è stata portata a 10 ore, mentre è stato implementato anche il picture-in-picture e sono in lavorazione la possibilità di eseguire live streaming e un’applicazione per smart TV.

Gli shadowban, che Elon Musk riconosce essere un problema su Twitter, saranno ora meno nascosti. Il ban sarà visibile direttamente sul profilo dell’utente interessato, assieme alle motivazioni che hanno portato al ban e a consigli utili per cercare di riportare la situazione alla normalità. Allo stesso modo sarà semplificato anche il processo di segnalazione di un tweet o profilo, che al momento risulta tedioso e conta diversi passaggi, portandolo probabilmente ad un singolo click.

In futuro probabilmente Twitter implementerà anche i pagamenti elettronici, in maniera simile a quanto fatto da WeChat in Cina. Musk ha dichiarato che, se fatto bene, X potrebbe coprire metà del sistema finanziario globale. Tra i suoi obiettivi troviamo un monitoraggio costante e il rischio minimo di frode. In aggiunta a tutto questo, allo scopo di rendere X la super-app della visione di Elon Musk, potrebbero essere introdotti in futuro una piattaforma di incontri, un e-commerce e un’integrazione con le applicazioni per ordinare cibo d’asporto.