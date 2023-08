La scazzottata tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si sposterà anche sul ring, o meglio nella gabbia, visto che i due tech guru hanno in programma di affrontarsi in un match di arti marziali miste.

Dopo che Musk ha affermato che il combattimento sarà trasmesso in diretta su X (ex Twitter), Zuckerberg è tornato sulla piattaforma concorrente Threads per dire la sua.

Mark Zuckerberg afferma di essere pronto per combattere contro Elon Musk e che sebbene abbia suggerito il 26 agosto come data per l’incontro, Musk non ha confermato.

In un recente post su Threads, Zuckerberg ha punzecchiato il rivale commentando con un “Non trattenere il respiro” il post di Musk su X mentre sollevava pesi in preparazione al match.

Zuckerberg VS Musk: solo un gioco di provocazioni?

Musk aveva annunciato che i ricavi derivanti dal combattimento saranno devoluti in beneficienza per i veterani americani e anche su questo punto Mark ha provocato il CEO di Tesla, dicendo che si dovrebbe usare una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per beneficenza.

In un’altra frecciatina a Musk, il CEO di Meta ha tirato in ballo anche i “finanziamenti garantiti”, un riferimento al tweet di Musk sull’acquisizione privata di Tesla.

Zuckerberg sembra alquanto combattivo e anche in forma a giudicare dall’ultima foto pubblicata di lui che si allena con i campioni UFC Israel Adesanya e Alexander Volkanovski, mentre Musk ha recentemente affermato che potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico e che dovrà sottoporsi a una risonanza magnetica del collo e della parte superiore della schiena prima di affondare la data del combattimento.

Questa storia ricorda un po’ Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, iconici rivali degli action movies degli anni ’80 e ’90. Chissà se un domani anche Musk e Zuckerberg diventeranno grandi amici.

Musk ha replicato che se la lotta è breve, probabilmente vincerebbe, mentre Zuckerberg potrebbe vincere sulla resistenza, ma allo stato attuale non credo che molti scommetterebbero su Musk.

