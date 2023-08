Ad aprile vi avevamo riportato la notizia di alcune presunte divergenze tra Apple e TSMC, azienda produttrice e fornitrice, tra gli altri, dei chip necessari per i dispositivi della mela. In quell’occasione, il colosso di Cupertino si rifiutava di pagare il rincaro dei prezzi di produzione proposto da TSMC, ora sembra che le due realtà abbiano definitivamente risolto le proprie problematiche, visto che Apple sembra ricevere alcuni favoritismi da parte del produttore per i chip A17 Bionic, presumibilmente equipaggiati sul prossimo iPhone 15 Pro.

TSMC non addebita ad Apple il costo dei chip difettosi

TSMC è stato scelto da Apple per produrre i chip A17 Bionic, il primo dell’azienda realizzato con processo produttivo a 3nm e che presumibilmente diventerà il cuore pulsante del prossimo iPhone 15 Pro, conferendo al dispositivo migliore efficienza e prestazioni.

L’introduzione di una nuova tecnologia come quella a 3 nm comporta la produzione di un numero elevato di chip difettosi, fino a quando il processo di produzione non viene perfezionato, solitamente ai clienti viene addebitato il costo per il wafer e tutti gli stampi che contiene, compresi quelli difettosi; sembra però che Apple stia ricevendo un trattamento di favore, visto che TSMC sembra non stia addebitando il costo delle componenti difettose all’azienda.

Non è dato sapere quali accordi abbiano in essere le due società nello specifico, si può solo presumere che considerando gli elevati ordini di Apple, il produttore sia in grado di giustificare l’assorbimento del costo dei chip difettosi; Apple è certamente un cliente di prim’ordine, che con i propri investimenti contribuisce ai nuovi processi di produzione pagando la ricerca e lo sviluppo di nuovi nodi, nonché le strutture per realizzarli.

L’elevato volume di ordini del colosso consente altresì a TSMC di apprendere più rapidamente come migliorare e aumentare la scalabilità di un nodo durante la produzione di massa, una volta perfezionati i processi produttivi il produttore potrà richiedere prezzi più alti ai futuri nuovi clienti, addebitando al contempo gli stampi difettosi.

TSMC inoltre, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in procinto di avviare un fab in Germania, grazie ad un presunto contributo del governo locale di 5 miliardi di euro; la nuova fabbrica si concentrerà sulla produzione di chip utilizzati dalle case automobilistiche, quindi adotterà tecnologie di processo collaudate nel tempo e si concentrerà principalmente sulla produzione di vari microcontrollori su nodi di produzione come 28 nm.

Sembra che il nuovo stabilimento opererà come una joint venture con partner come Bosch, Infineon e NXP, nonostante infatti TSMC sia solita gestire in autonomia i propri stabilimenti, questi rappresentano alcuni dei maggiori clienti del produttore nel settore in questione.

