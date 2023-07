AMD sarebbe in procinto di svelare le nuove schede grafiche di fascia media della serie Radeon 7000, soluzioni molto attese nel segmento consumer/gaming che, dati alla mano, sono nettamente in ritardo rispetto alla controparte NVIDIA, pronta invece ad ampliare ulteriormente il proprio catalogo con la tanto discussa GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal canale youtube Moore’s Law is Dead infatti, l’azienda di Sunnyvale mostrerà al pubblico le Radeon RX 7800 e Radeon RX 7700 già alla Gamescom 2023, evento che si svolgerà come ogni anno a Colonia (Germania) dal 23 al 27 agosto e che molto spesso è stata una vetrina di lancio per prodotti di nuova generazione inerenti al mondo gaming.

AMD Radeon RX 7800 ed RX 7700 utilizzeranno una GPU Navi 32 RDNA3

Stando ai dettagli emersi, le nuove schede grafiche AMD saranno annunciate alla Gamescom ma dovrebbero giungere sul mercato non prima del mese di settembre, più realisticamente entro ottobre. Riguardo le specifiche tecniche invece, troviamo molte analogie con quanto discusso nel nostro precedente articolo riguardo la presunta Radeon RX 7800 XT, con una GPU Navi 32 basata su architettura RDNA3 che andrà ad equipaggiare entrambi i modelli ma in una configurazione diversa per Compute Unit e memoria video.

Ma andiamo con ordine. La Radeon RX 7800 XT utilizzerà il chip Navi 32 nella sua variante più potente: si parla di 60 Compute Unit e 3.840 Stream Processor che verranno affiancati a 16 GB di VRAM GDDR6, verosimilmente su bus a 256 bit; la scheda supporterà tutte le nuove tecnologie implementate da AMD sulle Radeon RX 7900 e molto probabilmente sarà caratterizzata da un TBP di 260 watt. Come da tradizione, la Radeon RX 7700 XT monterà invece una versione leggermente depotenziata di Navi 32 con un numero di Compute Unit stimato tra 48 e 54 e di conseguenza due possibili configurazioni per gli Stream Processor (3.072 vs 3.456).

Anche il reparto memoria sarà diverso e invece di 16 GB troveremo 12 GB GDDR6 su bus a 192 bit, allineandosi quindi ai modelli di precedente generazione; nessun dettaglio su eventuali frequenze di clock, mentre il Total Board Power (TBP) sarà inferiore alla sorella maggiore, si presume 245 watt. Sempre secondo il leak in questione, AMD andrà ad utilizzare la GPU Navi 32 anche nel segmento dei notebook ad alte prestazioni e, con i dovuti accorgimenti, dovremmo ritrovarla sulle prossime Radeon 7900M/7800M di fascia alta. L’azienda al momento non ha confermato o smentito la notizia, la Gamescom comunque è vicina e se AMD ha programmato un qualsiasi lancio non tarderanno ad arrivare dettagli; in attesa di ulteriori aggiornamenti vi lasciamo con le schede tecniche presunte dei due nuovi modelli:

AMD RADEON RX 7800 XT – Scheda tecnica (da confermare)



Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 60

Stream Processor 3.840

Ray Accelerator 60 (2a gen)

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1

Display Port 2.1

TBP 260 watt

Alimentazione PCI-E 8pin

AMD RADEON RX 7700 XT – Scheda tecnica (da confermare)



Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 48-54

Stream Processor 3.072/3.458

Ray Accelerator 48-54 (2a gen)

Memoria 12 GB GDDR6

Interfaccia memoria 192 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1

Display Port 2.1

TBP 245 watt

Alimentazione PCI-E 8pin

