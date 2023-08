Qualche ora fa Microsoft ha pubblicato per errore un suo strumento interno capace di abilitare le funzionalità nascoste e in fase di sviluppo di Windows 11 (e non solo, probabilmente). Si tratta di quelle funzioni che si trovano di solito nelle build di anteprima per Insider, segretate proprio perché riservate agli sviluppatori e ai tester di Microsoft, essendo in fase di creazione.

Si chiama StagingTool il software in questione, individuato nel corso di un Bug Bash (quei test in cui partecipano più persone per risolvere insieme dei problemi) nel Feedback Hub in cui era incluso un link allo strumento, poi rimosso. Ma non è bastato per evitare la condivisione sul web e la resa pubblica, da cui ne consegue la possibilità per gli utenti Insider di Windows di aggirare i test A/B (soluzione con cui vengono provate due variabili di un qualcosa in via di sviluppo per decidere quale delle due seguire) e quindi di utilizzarlo per abilitare funzioni non ancora attive.

In sostanza, si tratta di un software con interfaccia a riga di comando simile a ViveTool e Mach2 che permette di abilitare facilmente delle funzioni attraverso i relativi identificativi (ID), molti dei quali presenti su GitHub. Nulla di particolarmente grave per Microsoft, ma ora gli utenti hanno accesso a quello che è lo strumento ufficiale che utilizza Microsoft per gestire alcuni aspetti dello sviluppo di Windows.

Proprio ieri sono uscite le nuove beta di Windows 11 Insider Preview, in cui ci sono varie novità e una più ampia disponibilità di Windows Copilot, l’assistente basato sull’IA integrato nel sistema operativo a disposizione degli utenti Insider, che possono fra l’altro provare anche un nuovo sistema di gestione del refresh rate su schermi diversi.

Nel corso delle prossime settimane Microsoft dovrebbe rilasciare nuove funzioni finora riservate ai canali beta, magari già in occasione del Patch Tuesday di agosto previsto a giorni.

