È di LG la prima TV OLED (quasi) completamente wireless, un prodotto che arriva oggi sul mercato sudcoreano ma che da noi sarà disponibile entro la fine dell’anno. Si chiama LG Signature OLED M (modello 97M3) e, come intuibile, è una televisione smart da ben 97 pollici capace di trasmettere in tempo reale video e audio in 4K a 120 Hz senza alcun cavo. Logico, per funzionare, necessita di essere collegata alla presa elettrica, ma per tutto il resto c’è un box esterno che la rende completamente wireless per quanto riguarda l’invio di audio e video.

La prima TV OLED senza fili di LG: caratteristiche e particolarità

LG Signature OLED M è una smart TV di fascia alta, per ora disponibile solo nella dimensione da 97 pollici (ben 245 cm di diagonale), nonostante l’azienda sudcoreana abbia già precisato che verrà affiancata dai modelli da 83 e 77 pollici, con le stesse caratteristiche chiaramente.

Come anticipato, si tratta della prima televisione wireless al mondo in grado di trasmettere video e audio in 4K a 120 Hz in tempo reale, senza cioè la necessità di alcun cavo. Merito del box Zero Connect, che fa da cervello inviando alla TV i segnali video e audio in modalità wireless, contando fra l’altro sulle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos. Si tratta di un dispositivo separato dotato di un’antenna mobile (da regolare in base alla posizione dello schermo), dispositivo che può essere posizionato frontalmente fino a 10 metri di distanza dalla TV (se posto di lato richiede una distanza inferiore), TV che si presenta così completamente priva di cavi ad eccezione di quello per l’alimentazione.

Una soluzione simile può essere molto utile nel caso in cui al televisore si colleghino dispositivi e periferiche extra, come console da gioco e set-top box, evitando così di dover nascondere i vari cavi in prossimità o dietro il televisore, delegando il tutto al box esterno, per l’appunto. Quest’ultimo, proprio grazie alla possibilità di inviare alla TV i segnali video e audio in modalità wireless, tramite una tecnologia proprietaria capace di inviare grandi quantità di dati a velocità fino a 3 volte superiore rispetto al Wi-Fi 6E secondo quanto dichiara LG, integra tutti i più comuni sistemi di connessione, fra cui le porte HDMI 2.1, USB, LAN oltre alle connessioni RF e Bluetooth.

Tutto questo semplifica il montaggio della TV, che risulterà più pulito e meno laborioso, grazie anche a una staffa che, volendo, consente di posizionare LG Signature OLED M aderente al muro.

Come anticipato, questa prima TV OLED wireless di LG è in vendita da oggi in Corea del Sud, ma arriverà entro fine anno anche sul mercato europeo. Sono sconosciuti al momento i prezzi e le altre caratteristiche, ma vi aggiorneremo a tempo debito.

