Se siete in procinto di fare un upgrade del vostro notebook gaming, o più semplicemente volete rimpiazzare un vecchio desktop con un più comodo e meno ingombrante notebook ad alte prestazioni, le offerte che abbiamo scovato oggi su Amazon sono a dir poco allettanti, soprattutto se mirate a mettere le mani su una macchina ad alto profilo con un ottimo sconto. Nel dettaglio, abbiamo individuato quattro notebook gaming MSI secondo noi ottimi visto che si possono portare a casa risparmiando dall’11% al 15% sul prezzo di listino.

Parliamo di prodotti di fascia alta e soprattutto di ultima generazione, capaci di cimentarsi nel gaming ad alto frame-rate a risoluzione 1080P o 1440P (in base la modello), arrivando al top di gamma che sfrutta la potente GeForce RTX 4080 Laptop in coppia con il top di gamma Intel Core i9-13950HX per garantire accesso al gaming 4K sui titoli più recenti con ray-tracing attivo. I quattro notebook che abbiamo scelto sono compresi in una fascia di prezzo che va da 2.000 a 4.000 euro, ora li vedremo nel dettaglio.

MSI Stealth 15

Iniziamo con MSI Stealth 15, notebook da 15 pollici che può contare su un pannello OLED 15,6″ con risoluzione QHD e un refresh fino a 240 Hz. La piattaforma hardware prevede un Intel Core i7-13620H da 14 core abbinato a 16 GB di RAM DDR5 5200 MT/s e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB; un sistema quindi pensato per giocare a 1080P su titoli FPS ad alto frame-rate anche a dettagli alti, il tutto con possibilità di attivare il ray-tracing grazie al supporto DLSS 3.0. Il resto delle caratteristiche prevede poi SSD PCI-E Gen 4 da 1 TB, connettività WiFi e sistema operativo Windows 11 Home.

MSI Stealth 15 (A13VF-051IT) costa 2.299 euro ma con l’offerta di oggi si può acquistare a 1.999 euro.



MSI Raider GE68HX

Con MSI Raider GE68HX saliamo leggermente di livello, non tanto per prestazioni assolute ma soprattutto per dimensioni del display. A bordo troviamo un pannello OLED da 16 pollici QHD+ a dir poco favoloso, mentre il resto delle specifiche non si discosta dallo Stealth 15 visto che ritroviamo un Intel Core i7 Raptor Lake ( i7-13700HX per la precisione), 16 GB DDR5 4800 MT/s e una GPU GeForce RTX 4060 8 GB. In realtà questa serie di notebook è ottimizzata per operare con un TDP più spinto (250 watt tra CPu e GPU), garantendo sostanzialmente frequenze di clock ancora più elevate. Chiudono la dotazione di questo portatile gaming un SSD da 1 TB PCI-E 4.0, sistema di dissipazione avanzato e connettività di ultima generazione; il sistema operativo è sempre Windows 11 Home.

L’MSI Raider GE68HX (13VF-041IT) è in offerta a 2.499 euro invece che 2.799 euro.

MSI Stealth 16 Studio

Con MSI Stealth 16 Studio iniziamo a toccare la fascia dei notebook enthusiast, non solo per prestazioni ma anche per il design ottimizzato ed elegante. La CPU in questo caso è un Core i7-13700H con 32 GB di RAM DDR5 5.200 MT/s e una GPU GeForce RTX 4070; lo storage è sempre affidato a un SSD PCI-E 4.0 da 1 TB (poco a nostro avviso), la connettività prevede anche WiFi 6E e il display risulta identico al Raider GE68HX (OLED 16″ QHD+ 240 Hz).

MSI Stealth 16 Studio (A13VG-070IT) è in offerta a 2.799 euro, in sconto del 15% sul prezzo di listino che tocca i 3.289 euro.

MSI Raider GE78HX

Chiudiamo con uno dei prodotti top del catalogo MSI e, possiamo dirlo senza problemi, con uno dei migliori notebook da gioco Windows 11 attualmente in commercio. Parliamo di MSI Raider GE78HX, un portatile non alla portata di tutti che però non prevede compromessi su alcun fronte. Si parte con un processore Intel Core i9-13950HX da 24 core capace di spingersi a ben 5,6 GHz, un mostro di potenza che con la GeForce RTX 4080 12 GB non teme alcun titolo anche con ray-tracing attivo alla massima risoluzione del display, sempre un OLED QHD+ ma con diagonale da 17 pollici. Il resto della configurazione è sicuramente all’altezza: troviamo 32 GB di RAM DDR5, SSD PCI-E 4.0 da 2 TB e un reparto I/O a dir poco ottimo che non si fa mancare Thunderbolt 4 40 Gbps, USB 3.2 Gen 2 e WiFi 6E.

MSI Raider GE78HX (13VH-069IT) è una soluzione rivolta a chi non ha problemi di budget, di listino costa 4.499 euro ma grazie alla promozione di oggi scende sino a 3.999 euro (vedi offerta).



