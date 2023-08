Nella giornata di oggi è stata annunciata l’Alliance for OpenUSD (AOUSD), un progetto di collaborazione aperto che coinvolge varie importanti aziende tech e mira a promuovere standard aperti per strumenti e soluzioni 3D. Si tratta di un’alleanza che mette insieme Apple, NVIDIA, Adobe, Pixar, Autodesk e la Joint Development Foundation (acronimo di JDF, organizzazione no-profit affiliata alla Linux Foundation) per guidare il processo di standardizzazione, di sviluppo e di crescita della Universal Scene Description (USD) di Pixar.

Cos’è OpenUSD e perché è importante per i futuri contenuti 3D

OpenUSD è una tecnologia di descrizione di scene 3D ad alte prestazioni creata dalla casa di produzione cinematografica Pixar Animation Studios, una tecnologia che fornisce interoperabilità fra strumenti, dati e processi lavorativi ed operativi, nota per le notevoli potenzialità in termini di resa dell’espressione artistica e per la semplicità con cui è possibile produrre contenuti. Pixar descrive USD come il primo software open source con cui scambiare in maniera solida e scalabile scene 3D incorporando varie risorse, fonti e animazioni. I firmatari della collaborazione ritengono che OpenUSD sia la piattaforma di contenuti ideale per accogliere le esigenze di nuovi settori e applicazioni grazie alla sua potenza e flessibilità.

Per inciso, pensare ad Apple Vision Pro e alla necessità di produrre contenuti adeguati per sfruttare il potenziale di visori e soluzioni simili è legittimo, specie alla luce del commento di Mike Rockwell, vicepresidente del reparto Vision Products Group dell’azienda di Cupertino: “Apple ha contribuito in maniera attiva allo sviluppo di USD, una tecnologia essenziale per la nuova piattaforma visionOS, nonché per il nuovo strumento Reality Composer Pro”.

Grazie a questa alleanza, sappiamo che verranno sviluppate delle specifiche scritte che descrivono in dettaglio le caratteristiche di OpenUSD per agevolare l’implementazione e l’inclusione di altre soluzioni, anche di aziende terze per le quali l’Alliance for OpenUSD si dice aperta. Per questo è stata scelta la JDF della Linux Foundation, fondazione che consentirà uno sviluppo aperto ed efficace delle specifiche OpenUSD in ottica del successivo riconoscimento dell’ISO (International Organization for Standardization).

“Abbiamo reso open source il progetto nel 2016, e ora l’influenza di OpenUSD si espande oltre i film, gli effetti visivi e l’animazione, verso altri settori che fanno sempre più leva sui dati 3D” ha commentato Steve May, Chief Technology Officer di Pixar e presidente di AOUSD.

Dunque, si tratta di un’alleanza che potrebbe risultare molto importante nello sviluppo di nuovi contenuti e strumenti 3D, perché offre a sviluppatori, artisti e designer del settore una base necessaria per creare mondi virtuali, per accelerare lo sviluppo di esperienze in realtà aumentata, per gestire una gamma più ampia di applicazioni di calcolo spaziale e, in generale, per affrontare meglio processi creativi e lavorativi nel 3D proprio grazie all’interoperabilità.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito web ufficiale di AOUSD.

