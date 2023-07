Che Apple sia tra le aziende più innovative e “stravaganti” nel panorama del mondo tech non è certo un segreto e l’ultimo brevetto ottenuto dell’azienda di Cupertino non fa che consolidare ulteriormente questo trend. Lo scorso martedì infatti Apple ha ottenuto il brevetto per quello che definisce “Modularized Computing and Input Devices“, confermando quindi l’interesse dell’azienda verso i laptop modulari e i sistemi multi-display.

Apple guarda ai dispositivi modulari ma soprattutto multi-display

I diagrammi a disposizione in realtà mettono in mostra qualcosa di molto più “originale”, per non dire azzardato, suggerendo l’integrazione di un giradischi da tavolo con quella che dovrebbe essere la base principale del dispositivo, ma non è quello che deve catturare la nostra attenzione, almeno per adesso. Tutto ruota intorno a una sorta di dock con slot in grado di collegare diverse tastiere e schermi che, grazie a una serie di cerniere, potrebbero anche ruotare. Un’idea a dir poco originale possiamo dire, in particolare se guardiamo alla possibilità di gestire due o tre schermi contemporaneamente, magari dedicandone uno alla visualizzazione dei contenuti e uno alla grafia, o ancora utilizzandolo come una semplice tastiera.

Come sempre accade in queste occasioni, bisogna ribadire che l’aver ottenuto un brevetto non significa che Apple produrrà domani un laptop modulare con giradischi; molte idee come sapete vengono abbandonate, altre sviluppate dopo anni, in questo caso comunque emerge un interesse dell’azienda per il filone dei laptop modulari. Sempre nella documentazione del brevetto emerge che questo concept con base girevole potrebbe essere valido per ambiti come quello della produzione musicale, dei disk jockey o anche dell’ingegneria audio, spiegando finalmente il senso di quel giradischi che vediamo nel diagramma.

Un’Apple quindi che guarda avanti anche sul versante laptop, sposando se vogliamo la scia di entusiasmo che nell’ultimo periodo accompagna altri progetti simili come Framework Laptop 16 che abbiamo avuto modo di provare con mano nel nostro recente articolo che vi invitiamo a leggere perché veramente valido.

