Framework sta facendo parlare molto di sé in queste ore grazie al via dei preorder del Laptop 16, il primo vero notebook in grado di essere aggiornato o riparato in tutte le sue componenti, anche la GPU. Al momento, purtroppo, i preordini sono aperti solo negli Stati Uniti, ma c’è già l’opzione per selezionare una tastiera italiana, segno che forse presto sarà disponibile anche da noi.

Grazie alla pagina prodotto attiva, è possibile esaminare in dettaglio la struttura e le caratteristiche del Laptop 16, risolvendo tutti i dubbi venuti fuori al lancio. Effettivamente questo laptop può essere considerato il primo vero notebook modulare, aggiornabile e riparabile in ogni sua parte, con personalizzazioni quasi alla pari di un PC desktop.

Framework Laptop 16: scheda tecnica e modularità

Il Framework Laptop 16 offre una configurazione molto interessante, con CPU AMD Ryzen fino al Ryzen 9 7940HS, un vero nuovo Ryzen a 4 nanometri, con 8 core e 16 thread, base clock a 4 GHz e boost che arriva a 5.2. Grafica integrata Radeon 780M e nuovo Engine AI dei Ryzen. Offre fino a 64 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz in dual channel e fino a 6 tera di SSD NVMe.

Il display è un 16″ in 16:10 antiriflesso con risoluzione QHD e refresh rate a 165 Hz, accompagnato da audio stereo con smart amp dedicato e due microfoni con shutter privacy. Infine, il Laptop 16 è dotato di una webcam a 1080p con shutter privacy, una batteria da 85 Wh e un sensore di impronte digitali.

Il vero protagonista qui non è tanto la scheda tecnica ma il design modulare del Laptop 16 ed in particolare il funzionamento delle schede di espansione posteriori. Durante la configurazione, viene richiesto di scegliere il modulo di espansione: c’è quello di default che include un sistema di raffreddamento con due ventole Cooler Master e spazio libero per la creatività degli sviluppatori.

E poi c’è ecco la grande novità: il modulo grafico con una GPU dedicata AMD. Questa scelta potrebbe sorprendere, dato che molti avrebbero preferito un’opzione NVIDIA per le sue caratteristiche superiori in termini di temperatura e consumi. Ma il bello del Laptop 16 è proprio questo: se non vi trovate bene, volete aggiornare o cambiare GPU, basta estrarre la vecchia e inserire il nuovo modulo.

La prima espansione grafica del Laptop 16 è una AMD Radeon 7700S basata su RDNA 3, con 32 compute units, 8 GB di RAM dedicata GDDR6, supporto AV1 e TDP fino a 100 W, con un sistema di raffreddamento dedicato. Framework promette anche l’arrivo di nuovi moduli di espansione posteriore con una seconda batteria, ulteriori moduli SSD, schede di accelerazione AI e molte altre opzioni.

Il Framework Laptop 16 inoltre permette anche di fare hot swap non solo delle porte, ma anche dei metodi di input. Si può scegliere una configurazione classica con tastiera e trackpad o, volendo, spostare la tastiera di lato e aggiungere un tastierino numerico, un secondo display LED Matrix, un modulo per le macro RGB o semplici spacer senza funzionalità ma dal look accattivante. Infine, la personalizzazione delle porte come gli altri laptop di Framework.

Framework Laptop 16: prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi di Framework Laptop 16, si parte dalla versione da montare da soli, a partire da 1399 dollari, e una versione pre-assemblata che parte da 1699 dollari. Ovviamente i prezzi sono a salire, una versione configurata da noi con Ryzen 9, senza SSD, RAM, GPU dedicata e sistema operativo con qualche personalizzazione per tastiera e porte, raggiunge facilmente i 1753 dollari.

Facile pensare che in futuro con opzioni di CPU Intel o GPU NVIDIA RTX 4000, il Framework Laptop 16 possa superare agilmente i 2000 dollari. Il prezzo però, tutto sommato, è ancora ragionevole per un prodotto così innovativo soprattutto se si osservano i prezzi attuali dei notebook “classici”. Ancora nessuna comunicazione sul suo arrivo in Italia.