Come preannunciato alcune settimane fa, Apple ha dismesso “Il mio streaming foto“, un servizio chiuso oggi, 26 luglio 2023, e definitivamente rimpiazzato da Foto di iCloud. Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzione legata a iCloud disponibile dal 2011 che permette di caricare temporaneamente (per 30 giorni) le foto che vengono scattate con un dispositivo, per consentire all’utente di visualizzarle o di importarle nelle relative librerie di qualsiasi altro dispositivo su cui è abilitato “Il mio streaming foto”. Passati i 30 giorni le foto vengono, anzi venivano eliminate automaticamente da iCloud.

In vista della dismissione del servizio, Apple aveva già interrotto il caricamento di nuovi contenuti su “Il mio streaming foto” precisamente un mese fa, proprio per far sì che a partire da oggi, 26 luglio, non siano presenti più foto, agevolando così la chiusura del servizio. Ergo, gli utenti che utilizzavano questa funzione non debbono fare niente.

Come anticipato, agli utenti che desiderano continuare a ritrovare con semplicità le foto e i video sui propri dispositivi resta Foto di iCloud, il servizio che è possibile abilitare su iPhone (con iOS 8.3 e versioni più recenti), iPad (con iPadOS 8.3 o versioni successive), Mac (con OS X Yosemite o più recenti), Apple TV, ma anche su PC Windows e tramite iCloud.com.

La configurazione è semplicissima, ma trovate maggiori informazioni sulle modalità per impostare al meglio Foto di iCloud sui dispositivi citati nella pagina dedicata del supporto di Apple (qui).

Potrebbero interessarti anche: macOS 14 migliora la gestione delle password su Google Chrome e altri browser e Confronto tra servizi di cloud storage, qual è il migliore?