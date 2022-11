Durante la presentazione dei nuovi prodotti Surface, Microsoft ha annunciato anche qualche novità per Windows 11, tra le quali l’integrazione di Apple TV, Apple Music e le foto di iCloud.

In questi giorni gli utenti Windows hanno iniziato a notare che le foto di iCloud hanno iniziato a sincronizzarsi con l’app Foto di Windows 11.

Secondo un rapporto di The Verge è attualmente in corso il rollout di un aggiornamento per l’app Foto in Windows 11 che sarà disponibile per tutti gli utenti entro la fine di novembre e che introdurrà l’integrazione delle foto di iCloud.

Tuttavia gli utenti Windows 11 avranno comunque bisogno dell’app iCloud di Apple, installabile tramite Microsoft Store, per effettuare il collegamento dell’account.

Le foto di iCloud vengono integrate nell’app Foto di Windows 11

Microsoft afferma che molti clienti Windows vorrebbero poter visualizzare sul proprio PC le foto e i video acquisiti con i loro iPhone, spiegando che l’integrazione di Foto di iCloud renderà più facile per chi possiede un iPhone avere accesso diretto a tutti i propri ricordi più cari in un luogo organizzato e che l’iniziativa rappresenta un altro passo nei continui sforzi della società per rendere le esperienze su Windows 11 sempre più inclusive.

Per visualizzare le foto di iCloud nell’app Foto di Windows 11 è necessario installare l’app iCloud tramite Microsoft Store e assicurarsi che l’app Foto di Windows sia aggiornata. Una volta collegati gli account, le foto e i video acquisiti con l’iPhone dovrebbero apparire automaticamente nell’app Foto di Windows 11.